Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Hekan ja Auroranlinnan ajankohtaiskatsaukset

15.9.2025 19:00:56 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 15. syyskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsauksia. Jaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen istuntosali.
Konsernijaosto kokoontui maanantaina 15. syyskuuta. Sakari Röyskö

Hekalla on noin 55 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 93 000 asukasta. Auroranlinna puolestaan omistaa yhteensä 5 862 asuinhuoneistoa ja 160 liikehuoneistoa. Omistajastrategiassaan Helsingin kaupunki on asettanut Hekalle ja Auroranlinnalle tavoitteiksi kiinteistöomaisuuden taloudellisen ja tehokkaan hallinnan, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämisen, tyytyväiset asiakkaat ja riittävän vakavaraisuuden.

Konsernijaosto käsitteli lisäksi yhteisöraporttia 2/2025. Määräajoin tehtävän seurantaraportin avulla konsernijaosto seuraa Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta. Jaostossa oli myös käsittelyssä pääkaupunkiseudun yhteisesti seuraamien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) toimintaa ja tuloksellisuutta seuraava raportti. Jaosto merkitsi raportit tiedoksi.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 29. syyskuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

