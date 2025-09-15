Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Hekan ja Auroranlinnan ajankohtaiskatsaukset
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 15. syyskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsauksia. Jaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Hekalla on noin 55 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 93 000 asukasta. Auroranlinna puolestaan omistaa yhteensä 5 862 asuinhuoneistoa ja 160 liikehuoneistoa. Omistajastrategiassaan Helsingin kaupunki on asettanut Hekalle ja Auroranlinnalle tavoitteiksi kiinteistöomaisuuden taloudellisen ja tehokkaan hallinnan, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämisen, tyytyväiset asiakkaat ja riittävän vakavaraisuuden.
Konsernijaosto käsitteli lisäksi yhteisöraporttia 2/2025. Määräajoin tehtävän seurantaraportin avulla konsernijaosto seuraa Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta. Jaostossa oli myös käsittelyssä pääkaupunkiseudun yhteisesti seuraamien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) toimintaa ja tuloksellisuutta seuraava raportti. Jaosto merkitsi raportit tiedoksi.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 29. syyskuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Avainsanat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen päätökset15.9.2025 17:11:51 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 15. syyskuuta. Kaupunginhallitus päätti historiatoimikunnan asettamisesta toimikaudekseen sekä käsitteli aloitteita.
Helsingin kaupunginvaltuusto piti kyselytunnin ja käsitteli valtuutettujen aloitteita10.9.2025 22:13:16 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuustossa järjestettiin keskiviikkona 10. syyskuuta kyselytunti. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtuutettujen aloitteita ja kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta.
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisehtojen uudistamisesta8.9.2025 17:59:32 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa 8. syyskuuta ja hyväksyi työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisehtojen uudistamisen.
Helsingin kaupunginhallitus määritteli myyntiperiaatteita asuinkerrostalotonteille8.9.2025 16:57:52 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 8.9. ja päätti myyntiperiaatteista asuinkerrostalotonteille Sörnäisissä ja Kalasatamassa. Kaupunginhallitus käsitteli myös useita valtuutettujen jättämiä aloitteita.
Avoimet ovet Helsingin päätöksenteon ytimeen – tervetuloa tutustumaan kaupungintaloon5.9.2025 13:06:08 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kaupunkilaiset ovat tervetulleita tutustumaan kaupungintaloon Avoimet ovet päätöksenteon ytimeen -tapahtumassa 13. syyskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme