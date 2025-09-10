Helsingin kaupunginhallituksen päätökset
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 15. syyskuuta. Kaupunginhallitus päätti historiatoimikunnan asettamisesta toimikaudekseen sekä käsitteli aloitteita.
Historiatoimikunta on Helsinkiä koskevaa historiankirjoitusta ja -tutkimusta tukeva toimielin, jonka tarkoituksena on korkeatasoisen historiantutkimuksen edistäminen.
Historiatoimikunnan tehtävänä on syventää tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta muun muassa suunnittelemalla ja toteuttamalla uutta Helsingin kaupungin historian tutkimusta.
Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
