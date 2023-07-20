Läntisen poronhoitoalueen kiintiöstä jäljellä enää kaksi karhua

Elokuun 20. päivänä alkaneessa poronhoitoalueen karhunmetsästyksessä on saatu saaliiksi 49 karhua itäiseltä kiintiöalueelta, jossa kiintiö on 70. Läntisen kiintiöalueen 15 karhun kiintiöstä on kaadettu 13 karhua, joten jäljellä on enää kaksi karhua. Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä huomioimaan karhunmetsästyksen kiintiötilanteen erityisesti nyt kiintiöpyynnin kääntyessä loppusuoralle. Lisäksi riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista Suomen riistakeskukselle välittömästi kaadon jälkeen.

Saalisilmoituksen voi tehdä joko Oma riista –palveluun tai sähköpostitse osoitteeseen raportointi@riista.fi. Sähköpostitse jätettävässä saalisilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi ja metsästäjänumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit. Oma riista –palveluun tiedot tallentuvat helposti saalisilmoituksen teon yhteydessä.

Poronhoitoalueen kiintiöpyynti edennyt vauhdilla

Poronhoitoalueen 85 karhun kiintiöstä on ensimmäisen kuukauden aikana saatu saaliiksi 62 karhua. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana saalis oli 47 karhua. Eniten karhuja on kaadettu edellisvuoden tavoin Suomussalmella (20) ja Kuusamossa (13). Sallassa, Inarissa ja Savukoskella on kaadettu neljä karhua kuntaa kohden. Läntisen poronhoitoalueen karhusaalis jakautuu tässä vaiheessa kymmenen kunnan alueelle. Hyrynsalmella, Kittilässä ja Rovaniemellä on saatu saaliiksi kaksi karhua kussakin kunnassa.

Syksyllä 2024 poronhoitoalueella kaadettiin 70 karhua, joista 60 itäisellä ja 10 läntisellä kiintiöalueella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaiset kiintiöt tulivat viime syksynä täyteen sekä läntisellä että itäisellä poronhoitoalueella.

Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamoja Suomussalmi. Läntiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat muut poronhoitoalueen kunnat. Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen kiintiöalueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi. Jos kiintiötä riittää loppuun asti, karhujahti päättyy 31.10.

