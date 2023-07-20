Läntisen poronhoitoalueen kiintiöstä jäljellä enää kaksi karhua
Suomen riistakeskus muistuttaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen seuraamisesta ja saaliiksi saatujen karhujen ilmoittamiseen välittömästi kaadon jälkeen.
Elokuun 20. päivänä alkaneessa poronhoitoalueen karhunmetsästyksessä on saatu saaliiksi 49 karhua itäiseltä kiintiöalueelta, jossa kiintiö on 70. Läntisen kiintiöalueen 15 karhun kiintiöstä on kaadettu 13 karhua, joten jäljellä on enää kaksi karhua. Suomen riistakeskus kehottaa metsästäjiä huomioimaan karhunmetsästyksen kiintiötilanteen erityisesti nyt kiintiöpyynnin kääntyessä loppusuoralle. Lisäksi riistakeskus muistuttaa, että metsästäjien on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus poronhoitoalueen karhunkaadoista Suomen riistakeskukselle välittömästi kaadon jälkeen.
Saalisilmoituksen voi tehdä joko Oma riista –palveluun tai sähköpostitse osoitteeseen raportointi@riista.fi. Sähköpostitse jätettävässä saalisilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1) kaatajan nimi ja metsästäjänumero, 2) kaatopäivä ja kellonaika, 3) kaadetun karhun sukupuoli, 4) kaatopaikan kunta, maastonnimi ja kaatopaikan GPS-koordinaatit. Oma riista –palveluun tiedot tallentuvat helposti saalisilmoituksen teon yhteydessä.
Poronhoitoalueen kiintiöpyynti edennyt vauhdilla
Poronhoitoalueen 85 karhun kiintiöstä on ensimmäisen kuukauden aikana saatu saaliiksi 62 karhua. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana saalis oli 47 karhua. Eniten karhuja on kaadettu edellisvuoden tavoin Suomussalmella (20) ja Kuusamossa (13). Sallassa, Inarissa ja Savukoskella on kaadettu neljä karhua kuntaa kohden. Läntisen poronhoitoalueen karhusaalis jakautuu tässä vaiheessa kymmenen kunnan alueelle. Hyrynsalmella, Kittilässä ja Rovaniemellä on saatu saaliiksi kaksi karhua kussakin kunnassa.
Syksyllä 2024 poronhoitoalueella kaadettiin 70 karhua, joista 60 itäisellä ja 10 läntisellä kiintiöalueella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaiset kiintiöt tulivat viime syksynä täyteen sekä läntisellä että itäisellä poronhoitoalueella.
Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kuusamoja Suomussalmi. Läntiseen poronhoitoalueeseen kuuluvat muut poronhoitoalueen kunnat. Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määrää karhunmetsästyksen kiintiöalueella (läntinen/itäinen poronhoitoalue) lopetettavaksi. Jos kiintiötä riittää loppuun asti, karhujahti päättyy 31.10.
Kiintiömetsästyksen tilanne (riista.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri NorbergErikoissuunnittelijaPuh:029 431 2115harri.norberg@riista.fi
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Lappi
Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 4121 pyyntilupaa20.7.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Myönnetty pyyntilupamäärä laski edellisvuodesta 30 prosenttia. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 4 618 hirveä, joista kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 5 869 pyyntiluvasta käytettiin 65 prosenttia.
Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus keräävät tietoja metsähanhen sulkimapaikoista13.6.2023 12:56:51 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus pyytävät metsästäjien ja luonnossa liikkujien havaintoja metsähanhien sulkimapaikoista. Havaintoja hyödynnetään kartoitettaessa metsähanhen pesimäkannan poikastuottoa sekä riistahallinnossa tehtäessä esityksiä ja päätöksiä metsähanhen metsästyksestä.
Lapin sidosryhmiä kuultu hirvikannan hoidosta31.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Lapin alueellinen riistaneuvosto kutsui sidosryhmät keskustelemaan toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista.
Rovaniemellä koulutetaan uusia metsästäjiä osana ammatillisia opintoja27.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote
Rovaniemen riistanhoitoyhdistys ja Lapin koulutuskeskus REDU järjestivät yhteistyössä metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin.
Hirvet huomioon liikenteessä7.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote
Kevennä kaasujalkaa, kun huomaat hirvivaaramerkin tai oransseihin pukeutuneita metsästäjiä.