Psykologinen trilleri, Kieltämisen loppu on Suomen myydyimmän tietokirjailijan teos sankarittaren matkasta henkisen ja fyysisen väkivallan ja vallankäytön kahleista vapautumiseen vapaaottelun ja itsensä löytämisen kautta.

Teos

Keski-ikäinen Laura on elänyt vuosia miehensä Peterin kontrollin alla. Menestyvänä mutta manipuloivana psykiatrina hän on vähitellen murentanut Lauran terveyttä ja itsetuntoa, mutta asiat muuttavat suuntaa, kun Laura astuu vapaaottelusalille. Taistelulajiharjoitusten ja valmentajan Chrisin rinnalla Laura löytää uusia puolia itsestään ja joutuu kohtaamaan totuuden avioliitostaan.



Kieltämisen loppu ei ole pelkästään psykologisesti terävä, siinä on piilotettuna tietokirja, joka kuvaa tarkasti vallankäyttöä, alistamista ja irtiottoa tuhoisasta suhteesta. Bravus kirjoittaa elävästi ja voimakkaasti, punoo yhteen rankan fyysisen harjoittelun ja sisäisen kasvun, ja nostaa esiin kysymyksen: kuinka pitkälle olet valmis menemään vapautuaksesi?



Angelika Bravuksen päiväkirjamerkintöihin perustuva tietokirja Suo, kuokka ja Hollywood nousi Suomen suurimmaksi tietokirjailmiöksi vuonna 2021. Teos oli vuoden kuunnelluin ja myydyin painettu kirja. Angelikan uusi taidonnäyte on nyt täällä.

Kirjailijasta

Kustantajan sitaatti

“Angelika Bravus on poistunut ennennäkemättömällä tavalla mukavuusalueeltaan tämän kirjan pohjatöitä tehdessään. Oman neuro- ja tunneälyvalmentajataustansa takia hän on osannut tiedostaa oman sisäisen prosessinsa vapaaotteluharjoittelun kautta, prosessin jota hän kutsuu itse nimellä "Hiirestä leijonaksi". Kieltämisen loppu antaa myös lukijalle eväät irtautua omista rajoitteistaan ja siksi se on vuoden 2025 vaikuttavin ja aidoin kirja jollaista ei olla aiemmin nähty.”

– Santeri Sandberg, Kustantaja



Kirjan tiedot:

Nimi: Kieltämisen loppu

Kirjailija: Angelika Bravus

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2025

Sivumäärä: 264

ISBN: 9789527603031

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Angelika Bravus, tekijä

+358503559443

angelikabravus@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

+35825122172

info@calidriskustannus.fi

https://www.calidriskustannus.fi/