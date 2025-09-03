Psykologinen trilleri, Kieltämisen loppu on Suomen myydyimmän tietokirjailijan teos sankarittaren matkasta henkisen ja fyysisen väkivallan ja vallankäytön kahleista vapautumiseen vapaaottelun ja itsensä löytämisen kautta.
Angelika Bravuksen uusi romaani Kieltämisen loppu vie lukijan intensiiviseen tarinaan naisesta, joka taistelee irti manipuloivan ja väkivaltaisen suhteen varjosta. Psykologisen trillerin pääteemana on sukupolvelta toiselle siirrettyjen tuhoisien tunne- ja käytösmallien kahleista vapautuminen, ja matka kohti omaa voimaa, rohkeuden löytämistä ja itsenäisyyttä.
Teos
Keski-ikäinen Laura on elänyt vuosia miehensä Peterin kontrollin alla. Menestyvänä mutta manipuloivana psykiatrina hän on vähitellen murentanut Lauran terveyttä ja itsetuntoa, mutta asiat muuttavat suuntaa, kun Laura astuu vapaaottelusalille. Taistelulajiharjoitusten ja valmentajan Chrisin rinnalla Laura löytää uusia puolia itsestään ja joutuu kohtaamaan totuuden avioliitostaan.
Kieltämisen loppu ei ole pelkästään psykologisesti terävä, siinä on piilotettuna tietokirja, joka kuvaa tarkasti vallankäyttöä, alistamista ja irtiottoa tuhoisasta suhteesta. Bravus kirjoittaa elävästi ja voimakkaasti, punoo yhteen rankan fyysisen harjoittelun ja sisäisen kasvun, ja nostaa esiin kysymyksen: kuinka pitkälle olet valmis menemään vapautuaksesi?
Angelika Bravuksen päiväkirjamerkintöihin perustuva tietokirja Suo, kuokka ja Hollywood nousi Suomen suurimmaksi tietokirjailmiöksi vuonna 2021. Teos oli vuoden kuunnelluin ja myydyin painettu kirja. Angelikan uusi taidonnäyte on nyt täällä.
Kirjailijasta
Kustantajan sitaatti
“Angelika Bravus on poistunut ennennäkemättömällä tavalla mukavuusalueeltaan tämän kirjan pohjatöitä tehdessään. Oman neuro- ja tunneälyvalmentajataustansa takia hän on osannut tiedostaa oman sisäisen prosessinsa vapaaotteluharjoittelun kautta, prosessin jota hän kutsuu itse nimellä "Hiirestä leijonaksi". Kieltämisen loppu antaa myös lukijalle eväät irtautua omista rajoitteistaan ja siksi se on vuoden 2025 vaikuttavin ja aidoin kirja jollaista ei olla aiemmin nähty.”
– Santeri Sandberg, Kustantaja
Kirjan tiedot:
Nimi: Kieltämisen loppu
Kirjailija: Angelika Bravus
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 264
ISBN: 9789527603031
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Angelika Bravus, tekijä
+358503559443
angelikabravus@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Angelika BravusTekijä
Menestysteoksellaan mainetta niittänyt ammattikirjailija, joka tullaan muistamaan teoksistaan ja työstään.
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoina meillä on tärkeimpinä luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
