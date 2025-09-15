Lähiterveysasemat rakentuvat ja toimintaa kehitetään

Aluevaltuusto päätti 11.6.2024, että terveysasemapalveluja tarjotaan terveysasemilla, lähiterveysasemilla ja tarvittaessa liikkuvina palveluina. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lähiterveysasemat sijaitsevat Kalajärvellä, Inkoossa, Masalassa, Veikkolassa, Pusulassa, Karjaalla ja Siuntiossa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan toimeenpanosuunnitelmista Inkoon, Pusulan ja Siuntion terveysasemien osalta. Inkoo ja Pusula muuttuvat lähiterveysasemiksi 1.4.2026 alkaen ja Siuntio muuttuu lähiterveysasemaksi 1.1.2027. Suunnitelmista on tehty vaikutusten ennakkoarvioinnit ja paikkakunnilla on järjestetty asukastilaisuudet suunnitelluista muutoksista.

Lähiterveysasemilla tarjotaan hoitajien ja lääkärien vastaanottoja sekä tarvittaessa kuntoutuspalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, suun terveydenhuollon palveluja ja sosiaalipalveluja virka-aikana.

Asukkaat saavat laajempia palveluja terveysasemilta, joilla on myös laajemmat aukioloajat ja tutkimusmahdollisuudet. Aluehallitus ei tehnyt päätöksiä laboratorio-, kuvantamis- ja näytteenottopalvelujen osalta, koska ne tuotetaan Uudellamaalla HUS Diagnostiikkakeskuksen toimesta.

— Jatkossakin alueen lähiterveysasemilla on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palveluja. Ammatinharjoittajamallin uskomme lisäävän henkilöstön saatavuutta ja omalääkärimallin jalkauttamista sekä parantavan hoidon jatkuvuutta terveysasemilla, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Osavuosikatsaus

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.2025 - 30.6.2025. Puolivuotiskauden palvelutuotannon nettomenot olivat 919,9 miljoonaa euroa, mikä on 49,1 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Toimintatuottoja on kertynyt 89,5 miljoonaa euroa, mikä on 51,1 prosenttia talousarviosta ja toimintakuluja 1 009,5 miljoonaa euroa, mikä on 49,3 prosenttia talousarviosta. Talouden tasapainotus etenee suunnitellusti. Laajat panostukset toiminnan kehittämiseen vaativat kuitenkin palvelutuotannon tehostamista.