Närhälsostationer bildas och verksamheten utvecklas
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om verkställighetsplaner för närhälsostationerna i Ingå, Pusula och Sjundeå Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade också välfärdsområdets ekonomiska läge utgående från delårsrapporten. Dessutom gav styrelsen svar på fullmäktigemotioner enligt förslaget.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade den 11 juni 2024 att hälsostationstjänster ska tillhandahållas vid hälsostationer, närhälsostationer och vid behov som mobila tjänster. Västra Nylands välfärdsområdes närhälsostationer finns i Kalajärvi, Ingå, Masaby, Veikkola, Pusula, Karis och Sjundeå.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om verkställighetsplanerna gällande närhälsostationerna i Ingå, Pusula och Sjundeå. Ingå och Pusula ombildas till närhälsostationer från och med den 1 april 2026, och Sjundeå från och med den 1 januari 2027. Förhandsbedömningar av konsekvenserna har gjorts och invånarmöten om de planerade förändringarna har ordnats på respektive ort.
På närhälsostationer tillhandahålls sjukskötar- och läkarmottagningar samt vid behov rehabiliterings- och habiliteringstjänster, mentalvårds- och missbrukartjänster, munhälsovård och socialservice under tjänstetid.
På hälsostationerna får invånarna ett bredare serviceutbud med längre öppettider och större undersökningsmöjligheter. Välfärdsområdesstyrelsen fattade inga beslut om laboratorie-, bilddiagnostik- och provtagningstjänster, eftersom dessa i Nyland produceras av HUS Diagnostikcentrum.
— Även framöver erbjuder områdets närhälsostationer tjänster av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Vi tror att egenföretagarmodellen förbättrar personaltillgången, underlättar införandet av husläkarmodellen och stärker vårdens kontinuitet vid hälsostationerna, säger välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho.
Delårsrapporten
Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom delårsrapporten för perioden den 1 januari 2025–30 juni 2025. Nettoutgifterna för serviceproduktionen under halvåret uppgick till 919,9 miljoner euro, vilket motsvarar 49,1 % av hela årets budget Verksamhetsintäkterna uppgick till 89,5 miljoner euro (51,1 % av budgeten) och verksamhetskostnaderna till 1 009,5 miljoner euro (49,3 % av budgeten). Arbetet med att balansera ekonomin framskrider enligt plan. De omfattande satsningarna på att utveckla verksamheten kräver dock en effektivisering av serviceproduktionen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
