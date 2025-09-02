KUTSU Teams-lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 63. Barometrin julkistus

Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan tiistaina 23.9.2025, nyt jo 63. kerran. Erityisteemana selvitimme, mitkä ominaisuudet kerros-, rivi- ja omakotitaloissa vauhdittavat juuri nyt myyntiä ja mitkä eivät? Kolme vuotta sitten eli syksyn 2022 Barometrissa kysyimme samaa, ja maalämpö oli ostajien huulilla. Mitä he haluavat ja arvostavat nyt? Lisäksi Danske Bank käyttää puheenvuoron taloyhtiöiden tilanteesta, pankin näkökulmasta.



