KUTSU Teams-lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 63. Barometrin julkistus
Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan tiistaina 23.9.2025, nyt jo 63. kerran. Erityisteemana selvitimme, mitkä ominaisuudet kerros-, rivi- ja omakotitaloissa vauhdittavat juuri nyt myyntiä ja mitkä eivät? Kolme vuotta sitten eli syksyn 2022 Barometrissa kysyimme samaa, ja maalämpö oli ostajien huulilla. Mitä he haluavat ja arvostavat nyt? Lisäksi Danske Bank käyttää puheenvuoron taloyhtiöiden tilanteesta, pankin näkökulmasta.
AIKA:
tiistai 23.9.2025 kello 9.00
PAIKKA:
Teams-lehdistötilaisuus. Tilaisuus lähetetään Kiinteistömaailma Hyvinkään asuntomyymälästä (Hämeenkatu 4), jonne paikalliset toimittajat ovat lämpimästi tervetulleita paikan päälle ja jatkamaan keskustelua valtakunnallisen osuuden jälkeen. Alla mainittujen puhujien lisäksi paikalla ovat paikalliset yrittäjät Sari Honkalehto, Jani Kesälä ja Isto Heikura.
OHJELMA:
Klo 9.00
Syys- ja talvikauden 2025 - 2026 asuntokaupan näkymät
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
Klo 9.15
Mitkä taloyhtiön tai kiinteistön ominaisuudet edistävät myyntiä, mitkä jarruttavat? Näin 250 asuntokaupan ammattilaista vastasi
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
Klo 9.25 (-9.45)
Hyviä uutisia taloyhtiöistä – mitä viime vuosien haasteet ovat opettaneet?
Ville Roihu, asunto-osakeyhtiörahoituksesta vastaava johtaja, Danske Bank
Ilmoittautumiset viimeistään ma 22.9: taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi tai 0504240045.
Saat osallistumislinkin Teamsiin paluupostissa.
Tervetuloa! Tilaisuus on lehdistön edustajille.
