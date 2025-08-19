Syyskuun uutuuskirjoissa palkittu historiateos ja mullistavia näkökulmia hyvinvointiin
Äiti Airolan parempi maailma kertoo taitelijaperheen voimahahmon poikkeuksellisesta elämästä ja Kokkolan Ykspihlajasta, jossa yhteisöllisyyden avulla rakennetaan inhimillisesti ja kansantaloudellisesti parempaa yhteiskuntaa. 10 % ihminen avaa uudenlaisen näkökulman siihen, miten suoliston mikrobit vaikuttavat paitsi immuunijärjestelmäämme myös yleiseen terveyteemme. Naisten keskitysleiri on palkittu historiateos ainoasta vain naisille suunnitellusta keskitysleiristä, Ravensbrückista. Isät meidän -kirjassa kuullaan erilaisten isien kokemuksia ja ajatuksia isyydestä.
OUTI AIROLA: ÄITI AIROLAN PAREMPI MAAILMA
Outi Airola on Airolan taiteilijaperheen äiti ja luova voima, jonka ympärille on rakentunut Kokkolan Ykspihlajan maankuulu yhteisö. Kirjassa Airola kertoo poikkeuksellisesta elämästään Satamakadun varrella. Hänen tarinansa näyttää kokonaisen elämänasenteen, jolla voi rakentaa aidosti hyvinvoivaa maailmaa.
Ykspihjalan kunnostetut hirsitalot, ruokalatoiminta ja kulttuuritapahtumat ovat todiste yhteiskuntamallista, joka kantaa, korjaa ja kutsuu mukaan nekin, jotka muuten jäisivät ulkopuolelle. Yhteiskunta, jossa kaikki voivat olla mukana omien kykyjensä ja jaksamisensa rajoissa, on paitsi inhimillisesti myös kansantaloudellisesti parempi yhteiskunta.
Kirja on nyt kaupoissa.
ALANNE COLLEN: 10 % IHMINEN
Kehomme sisällä elävät hyödylliset mikrobit muodostavat ensimmäisen ja tärkeimmän puolustuslinjamme infektioita vastaan. Valitettavasti nykyinen elämäntapamme – erityisesti ruokavaliomme sekä antibioottien turha ja liiallinen käyttö – köyhdyttää elimistömme sisäistä biodiversiteettia, mikä johtaa moniin nykyajan sairauksiin.
Evoluutiobiologi Alanna Collenin teos avaa uudenlaisen näkökulman siihen, miten mikrobit vaikuttavat paitsi immuunijärjestelmäämme myös yleiseen terveyteemme. Monet viime vuosikymmeninä yleistyneistä ongelmista, kuten liikalihavuus, mielenterveysongelmat, allergiat ja autoimmuunisairaudet, juontavat juurensa mikrobitasapainomme horjumiseen.
”Lue tämä ja opit rakastamaan mikrobistoasi.” – Newsweek
Kirja on nyt kaupoissa.
SARAH HELM: NAISTEN KESKITYSLEIRI
Ainoan naisille suunnitellun keskitysleirin, Ravensbrückin, tarina oli vuosikymmeniä piilossa rautaesiripun takana, ja sitä tunnetaan yhä vähän. Sodan aikana leirille joutui 130 000 naista kaikkialta miehitetystä Euroopasta, ja heistä noin 90 000 kuoli. Ravensbrück oli paikka natsien alempiarvoisina pitämille naisille: paitsi juutalaisille myös romaneille, poliittisille vihollisille, ulkomaisille vastarintaliikkeen jäsenille, rikollisille, sairaille ja vammaisille.
Englantilainen tietokirjailija, Sunday Timesin ja The Independentin toimittaja Sarah Helm on tehnyt perusteellisen tutkimuksen Ravensbrückista, jota pidetään yhtenä historian pahimpana naisiin kohdistuvana rikoksena. Todistajalausuntojen ja eloonjääneiden haastattelujen avulla Helm kaivautuu leirin sydämeen ja osoittaa lukijalle, miten nopeasti käsittämätön kauhu kehittyi.
”Eeppinen tutkimustyön taidonnäyte.” – The Spectator
”Tämän merkittävän kirjan jälkeen jää mieleen tunne ihmisluonnon voimasta sekä hyvässä että pahassa.” – Independent on Sunday
Ilmestyy syyskuun lopussa.
JUKKA VUORIO: ISÄT MEIDÄN
Toimittaja-kirjailija Jukka Vuorio kertoo oman, isänsä ja isoisänsä tarinat, jotka kurottavat vuosikymmenten taakse ja avartavat yhden perheen kasvua vanhemmuuteen. Sukupolvien isyyskertomuksen rinnalla kulkevat viidentoista erilaisen isän kokemukset. Kirjassa kuullaan muun muassa europarlamentaarikko Ville Niinistön, kirjailija Joonas Konstigin ja entisen jääkiekkoilija Tony Salmelaisen ajatuksia isyydestä.
Isät pohtivat, minkälaisen isyyden mallin he ovat saaneet omalta isältään ja minkälaista mallia he siirtävät eteenpäin omille lapsilleen. Kirja tarjoaa sydäntä lämmittäviä näkökulmia, joiden avulla lukija voi peilata omaa suhdettaan isyyteen ja paikkaansa sukupolvien jatkumossa.
Ilmestyy syyskuun lopussa.
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu syksyn 2025 katalogiimme tästä
