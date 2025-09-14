Waltteri Vesterinen johti Oilersin voittoon viime kauden kotihallissaan
Waltteri Vesterinen heilutti tahtipuikkoa viime kauden kotihallissaan, kun F-liigan mestari Oilers nappasi kauden toisen voittonsa kaatamalla Kupittaalla FBC Turun 8-1. Viime kaudella TPS:aa edustanut Vesterinen laukoi Öljymiesten maaleista kaksi ja syötti yhden.
Maalille unohdetun Eetu Sorvalin nopea avausmaali jäi avauserän ainoaksi, mutta toisessa tuli lisää. Waltteri Vesterinen kiepahti näyttävästi irti vartijastaan vapauttaen Markus Salmen maalintekoon, ja kohta oli Vesterisen itsensä vuoro uida maalille nostamaan etukulmaan jo vieraiden kolmas maali. Olli Jokela siirsi Oilersin jo 5–0-johtoon ennen kuin Jesper Hakola pommitti näyttävästi isäntien ainokaisen Akseli Pöyhtärin pitkästä poikkisyötöstä. Päätöserässä syntyi halvasti Waltteri Vesterisen toinen maali FBC Turun hukattua pallon oman pään maalintekosektorissa, ja Arttu Haapala sekä Lauri Eloluoto osuivat Oilersille vielä ennen loppusummeria. Hallitsevan mestarin yliotteesta kertoo, että vaikka kotijoukkueen verkko heilahti kahdeksasti, mahtui iltaan isäntien latvialaisvahti Gabriels Silinsiltä monta isoa torjuntaa.
Sarja jatkuu tiistaina samassa hallissa, kun vuorossa on ottelu TPS–Hawks.
