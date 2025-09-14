Fliiga

Waltteri Vesterinen johti Oilersin voittoon viime kauden kotihallissaan

15.9.2025 20:56:52 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

Waltteri Vesterinen heilutti tahtipuikkoa viime kauden kotihallissaan, kun F-liigan mestari Oilers nappasi kauden toisen voittonsa kaatamalla Kupittaalla FBC Turun 8-1. Viime kaudella TPS:aa edustanut Vesterinen laukoi Öljymiesten maaleista kaksi ja syötti yhden.

Maalille unohdetun Eetu Sorvalin nopea avausmaali jäi avauserän ainoaksi, mutta toisessa tuli lisää. Waltteri Vesterinen kiepahti näyttävästi irti vartijastaan vapauttaen Markus Salmen maalintekoon, ja kohta oli Vesterisen itsensä vuoro uida maalille nostamaan etukulmaan jo vieraiden kolmas maali. Olli Jokela siirsi Oilersin jo 5–0-johtoon ennen kuin Jesper Hakola pommitti näyttävästi isäntien ainokaisen Akseli Pöyhtärin pitkästä poikkisyötöstä. Päätöserässä syntyi halvasti Waltteri Vesterisen toinen maali FBC Turun hukattua pallon oman pään maalintekosektorissa, ja Arttu Haapala sekä Lauri Eloluoto osuivat Oilersille vielä ennen loppusummeria. Hallitsevan mestarin yliotteesta kertoo, että vaikka kotijoukkueen verkko heilahti kahdeksasti, mahtui iltaan isäntien latvialaisvahti Gabriels Silinsiltä monta isoa torjuntaa.

Sarja jatkuu tiistaina samassa hallissa, kun vuorossa on ottelu TPS–Hawks.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye