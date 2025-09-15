Aluevaltuusto hyväksyi vammaispoliittisen ohjelman ja keskusteli ikäihmisten palveluista

Vammaispoliittisessa ohjelmassa suositellaan, että vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan osana hyvinvointisuunnitelmia ja vammaisten oikeuksien velvoitteet huomioidaan omavalvonnassa. Vammaisille asiakkaille tulisi lisäksi tarvittaessa kirjata yksilölliset varautumissuunnitelmat vakavia häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Toimenpidesuosituksiin sisältyy myös henkilöstön koulutuksia, saavutettavuus- ja esteettömyysauditointeja sekä esteettömyys- ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä uudisrakentamisessa.

Keskustelua IKI2035-ohjelman väliraportista

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi ikäihmisten palveluja koskevan IKI2035-kehittämisohjelman väliraportin. Ohjelma etenee pääosin suunnitellusti. Vuokratyövoiman käyttö ja ostopalvelujen kustannukset ovat vähentyneet. Laitoshoidon palveluverkkosuunnitelma ei sen sijaan ole edennyt suunnitellusti tiloihin liittyvistä syistä. Tilojen puutteen vuoksi oman palvelutuotannon vahvistaminen on ollut myös kaikissa asumisen palveluissa suunniteltua hitaampaa. Omaa palvelua on kuitenkin laajennettu kotihoidossa ja ympärivuorokautisissa asumispalveluissa.

Aluevaltuusto hyväksyi ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksuksi äänestyksen jälkeen hallituksen pohjaesityksen 25 euroa päivässä. Maksu sisältää lounaan. Kuljetusmaksu on viisi euroa yhteen suuntaan. Pohjois-Pirkanmaan palveluissa on lisäksi vuoden loppuun asti käytössä päivätoiminnan puolipäivämaksu.

Kansanedustajana aloittaneelle aluevaltuutettu Hanna Laine-Nousimaalle (sd) myönnettiin ero aluevaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen loppukaudeksi valtuustoon nousi Markku Virkamäki.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös osavuosikatsauksen ja aluehallituksen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Muut asiat hyväksyttiin niin ikään esityksen mukaan.