Aluevaltuusto hyväksyi vammaispoliittisen ohjelman ja keskusteli ikäihmisten palveluista
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi maanantaina vammaispoliittisen ohjelman ja keskusteli laajasti ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Vammaispoliittisessa ohjelmassa suositellaan, että vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan osana hyvinvointisuunnitelmia ja vammaisten oikeuksien velvoitteet huomioidaan omavalvonnassa. Vammaisille asiakkaille tulisi lisäksi tarvittaessa kirjata yksilölliset varautumissuunnitelmat vakavia häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Toimenpidesuosituksiin sisältyy myös henkilöstön koulutuksia, saavutettavuus- ja esteettömyysauditointeja sekä esteettömyys- ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä uudisrakentamisessa.
Keskustelua IKI2035-ohjelman väliraportista
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi ikäihmisten palveluja koskevan IKI2035-kehittämisohjelman väliraportin. Ohjelma etenee pääosin suunnitellusti. Vuokratyövoiman käyttö ja ostopalvelujen kustannukset ovat vähentyneet. Laitoshoidon palveluverkkosuunnitelma ei sen sijaan ole edennyt suunnitellusti tiloihin liittyvistä syistä. Tilojen puutteen vuoksi oman palvelutuotannon vahvistaminen on ollut myös kaikissa asumisen palveluissa suunniteltua hitaampaa. Omaa palvelua on kuitenkin laajennettu kotihoidossa ja ympärivuorokautisissa asumispalveluissa.
Aluevaltuusto hyväksyi ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmaksuksi äänestyksen jälkeen hallituksen pohjaesityksen 25 euroa päivässä. Maksu sisältää lounaan. Kuljetusmaksu on viisi euroa yhteen suuntaan. Pohjois-Pirkanmaan palveluissa on lisäksi vuoden loppuun asti käytössä päivätoiminnan puolipäivämaksu.
Kansanedustajana aloittaneelle aluevaltuutettu Hanna Laine-Nousimaalle (sd) myönnettiin ero aluevaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen loppukaudeksi valtuustoon nousi Markku Virkamäki.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös osavuosikatsauksen ja aluehallituksen vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Muut asiat hyväksyttiin niin ikään esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Andersson JariAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 3381609jari.andersson@pirha.fi
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Influenssa- ja koronarokotukset: 80 vuotta täyttäneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata rokotusaikoja 16.9.2025 alkaen15.9.2025 12:57:11 EEST | Tiedote
Syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa Pirkanmaalla porrastetusti.
Ketoasidoosi ei odota! Tunnista lapsen tai nuoren diabeteksen oireet nopeasti15.9.2025 10:14:43 EEST | Tiedote
Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä yllättäen. Oireet on tärkeä tunnistaa nopeasti, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Jos tyypin 1 diabetesta ei huomata ajoissa, voi seurauksena olla hengenvaarallinen happomyrkytys eli ketoasidoosi.
Psykiatrian uuden T-rakennuksen osastot saivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportissa kehuja ja kehitysehdotuksia11.9.2025 13:24:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian T-rakennukseen tehdyn apulaisoikeusasiamiehen määräämän tarkastuksen raportti on valmistunut. Tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa ennalta ilmoittamatta. Raportissa psykiatrian tilat ja toiminta saavat sekä kehuja että kehitysehdotuksia.
Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -teemalähetys keskiviikkona 17.9. klo 16 - aiheena omais- ja perhehoito11.9.2025 10:25:10 EEST | Tiedote
Mitä omais- ja perhehoitajat tekevät? Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi? Entä sopimukselliseksi omaishoitajaksi? Minkälaista tukea omais- ja perhehoitajat voivat saada? Tule kuulolle syyskuun Palvelut tutuiksi -teemalähetykseen!
OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvaraus uudistuu – käyttökatko 11.9. alkaen10.9.2025 17:34:19 EEST | Tiedote
Käyttökatko kestää noin kaksi viikkoa. Se koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme