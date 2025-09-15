Uudenmaan ELY-keskus

Kivihaan tunneli kiinni Helsingissä 23.–24.9. välisenä yönä klo 22–05

16.9.2025 08:07:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Hakamäentiellä (mt 100) sijaitseva Kivihaan tunneli suljetaan molempiin suuntiin tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi 23.–24.9. klo 22.00–05.00 tunnelin pesun vuoksi.

Kartta.
Kivihaan tunnelin varareitti. Open Street Map

Liikenne ohjataan sulun aikana tunnelin varareitille. 

Tunnelin putket avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä. 

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 600 (klo 9–15)

Kartta.
Kivihaan tunnelin varareitti.
Open Street Map
