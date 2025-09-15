Kivihaan tunneli kiinni Helsingissä 23.–24.9. välisenä yönä klo 22–05
Hakamäentiellä (mt 100) sijaitseva Kivihaan tunneli suljetaan molempiin suuntiin tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi 23.–24.9. klo 22.00–05.00 tunnelin pesun vuoksi.
Liikenne ohjataan sulun aikana tunnelin varareitille.
Tunnelin putket avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä.
Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 600 (klo 9–15)
