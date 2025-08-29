Ensimmäiset Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saajat valittu
Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saivat Tuomo Turjansalo Kouvolasta, Reisjärven Kangaskylän Maaseutuseura ry sekä Hirvilahden Kyläkauppa Oy Kuopiosta.
ProAgria valitsi ensimmäistä kertaa valtakunnallisia Maaseudun puolesta -kunniamainintojen saajia. Ehdotuksia kunniamaininnan saajaksi tuli runsaasti ja ehdotukset perusteluineen olivat erittäin hyviä. Valinta oli vaikea tehdä. Kunniamaininnan saajiksi valittiin yhden saajan sijaan kolme eri näkökulmista. Sektoreiksi valittiin Maaseudun puolesta -henkilö, Maaseudun puolesta -yhteisö ja Maaseudun puolesta -yritys. Maaseudun puolesta -kunniamaininnat jaetaan KoneAgriassa torstaina 9.10.2025 klo 10.00 Kasvu-lavalla. Saajat saavat 500 euroa arvoisen ProAgrian palvelusetelin, Koti peltojen keskellä -mitalin ja kunniakirjan.
Kunniamaininnan saajiksi valittiin:
- Tuomo Turjansalo Kouvolasta
- Reisjärven Kangaskylän Maaseutuseura ry sekä
- Hirvilahden Kyläkauppa Oy
Kaikki saajat täyttivät kunniamaininnan saannin keskeiset valintakriteerit ja heidän toimintansa on näkyvää, maataloutta ja maaseutua positiivisesti rakentavaa.
- ProAgriana haluamme nostaa esille maatalouden ja maaseudun ihmisiä ja heidän onnistumisiaan. Ilahduimme runsaasta määrästä ehdotuksia, jotka olivat hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia. Siksi päädyimme jakamaan kolme kunniamainintaa, kertoo yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.
Työtä ja toimintaa Maaseudun puolesta
Tuomo Turjansalo on suomenkarjan kasvattaja ja somevaikuttaja, Hän tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan monelle eri kanavalleen, jossa kertoo arjen työstään, pilke silmäkulmassa niin kuin hän itse kuvaa tekemisiään. – Haluan tehdä kuluttajille näkyväksi elävää maaseutua ja maataloutta, huoltovarmuutta ja estää etääntymistä ruoan tuotannosta. Siinä on hyvää tavoitetta ja haastetta, sanoo Turjansalo tekemisistensä merkityksestä.
Reisjärven Kangaskylällä toimitaan aktiivisesti.
- Maaseutuseuran toiminnalla pidämme yllä maaseudun perinteitä, arvoja ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan kautta saamme yhteen kyläläisiä vauvasta vaariin sekä välitetään tietoa maaseudusta ja sen perinteistä. Toiminnallamme kunnioitetaan perintömaisemaamme ja luontoa. Tällä toiminnalla vaikutetaan kylän ja maaseudun veto- ja pitovoimaan sekä hyvinvointiin, kuvaa Maaseutuseuran toimintaa sen puheenjohtaja Erja Pesola.
Hirvilahden Kyläkauppaa luotsaa Päivi Airaksinen.
- Kyläkauppa on Hirvilahdella kylän merkkipaalu. Se on toiminut samalla paikalla jo yli 100 vuotta. Kaupalla toimii lisäksi apteekin ja Veikkauksen palvelupiste sekä polttoaineen myynti. Toimintaamme kuuluu myös yhteisöllisyys ja jatkuvuus. Järjestämme yhdistysten kanssa erilaisia tapahtumia. Kesäaikaan täällä kohtaavat kaupunkilaiset, maaseudun asukkaat ja ruoantuottajat. Meille on tärkeää, että kaupalta saa lähellä tuotettua ruokaa. On tärkeää pitää maaseutu elävänä ja houkuttelevana palveluineen, tiivistää Airaksinen.
Mikä on Maaseudun puolesta -kunniamaininta?
Maaseudun Puolesta on kunniamaininta maaseudun ja maatalouden eteen tehdystä merkittävästä työstä, jolla on laajaa näkyvyyttä, vaikutusta, yhteisöllisyyttä tai innovatiivisuutta.
Kunniamaininnan saaja voi olla henkilö, yrittäjä, yhteisö tai yritys. Kohdetta voi ehdottaa julkisessa haussa kuka tahansa. Haku on avoinna ProAgrian kanavissa. Seuraavia Maaseudun puolesta -kunniamaininnan saajia voi ehdottaa toukokuusta elokuuhun vuonna 2026.
Lisätietoja
yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitto,
P. 040560 8551, suvi.anttila@proagria.fi
Yhteyshenkilöt
Suvi AnttilaYhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtajaProAgria Keskusten LiittoPuh:0405608551suvi.anttila@proagria.fi
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
