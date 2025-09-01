Marikarin silta ja sulku uusitaan – suljetaan liikenteeltä 29.9. alkaen
Syyskuun 29. päivä alkava sulku kestää kaksi kuukautta.
Marikarin sillan kannen purkutyön ja kansielementtien asennustyön ajaksi liikenne maantiellä 12030 katkaistaan. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle (mt1804 ja mt42655) urakoitsijan laatiman kiertotiesuunnitelman mukaisesti. Työalue on aidattu ja eristetty uusimis- ja korjaustoimenpiteiden ajan. Urakoitsija Rajukivi Oy tiedottaa tarkemmat ajat infotauluilla, jotka sijaitsevat työmaan läheisyydessä.
Työt aloitetaan, koska sulku ja sen laitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Samassa yhteydessä ELY-keskus parantaa sillan kuntoa uusimalla sen kansirakenteen. Urakan aikana kunnostetaan sulkuun liittyviä rakenteita, uusitaan sulun sähkötystä ja kunnostetaan myös sillan tukirakenteita. Hankkeen kustannukkset jakautuvat niin, että ELY-keskuksen osuus on 20% ja kaupungin 80%.
Siltatyö vaikuttaa laajasti alueen liikenteeseen. Maantieyhteys siltapaikalla katkaistaan 29.9. klo 9 uusi silta avataan liikenteelle viimeistään 28.11. klo 9. Siltatyön vaikutuksista on kerrottu koulukyydeille ajoissa.
Paraisten kaupunki toimii työn tilaajana. Työ on ELY-keskuksen ja kaupungin yhteishanke. Urakoitsija on Rajukivi Oy ja kaupungin valvojana toimii Timo Murtojärvi Sweco Oy:lta.
Yhteyshenkilöt
Stefan IllmanKunnossapitoinsinööri, UnderhållsingenjörPuh:+358 40 620 1405stefan.illman@pargas.fi
Antti HirvonenELY-keskusPuh:0442867695
Timo MurtojärviSweco OyPuh:0407188513
Niko KankareRajukivi OyPuh:0407248063
