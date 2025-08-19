Koirien ja suurpetojen rinnakkaiseloon on löydettävä toimivat ratkaisut
Suurpetotilanne Suomessa vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi siihen, miten koiran kanssa voi liikkua metsässä. Tietyillä alueilla tilanne vaikuttaa kaikkeen koiranpitoon ja koirien kanssa harrastamiseen.
- Suurpedot kuuluvat suomalaiseen luontoon, mutta niiden määrä ja ihmisarkuus on pystyttävä pitämään tasolla, jolla ihmisen, koirien ja petojen rinnakkaiselo on mahdollista, toteaa Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.
Lisääntynyt susikanta on jo ongelma erityisesti metsästyskoirille, mutta myös muillekin koirille. Tietyillä alueilla Suomessa suurpedot alkavat olla riski paitsi maastossa työskenteleville koirille, myös omalla pihalla oleville koirille.
Kennelliitto painottaa, että suurpetojen aiheuttamat ongelmat on aina ratkaistava lainmukaisin keinoin.
Suurpetojen seurannan parantaminen, kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen ja koirien suojavarusteiden kehittäminen ovat esimerkkejä, joilla konflikteja suurpetojen kanssa voidaan estää.
Sudet ovat vieneet koiria jopa kotipihoista
Ylitalon mukaan vallitseva suurpetotilanne Suomessa tietyillä alueilla on kestämätön. Esimerkiksi hirven metsästyksessä koiraa alkaa olla mahdotonta päästää irti tietyillä alueilla.
- Vaikka jokainen vastuullinen koiranomistaja pyrkii varmistamaan ennen koiran päästämistä irti metsästysalueelle, ettei alueella olisi susia, on tänäkin syksynä useampi koira joutunut suden saaliiksi. Nämä koirat ovat pääasiassa metsästyskoiria, mutta suden saaliiksi on joutunut myös seurakoiria pahimmillaan kotipihasta.
Ylitalo painottaa, että koiran menettäminen suurpedoille on aina musertava isku, olipa kyseessä seura- tai metsästyskoira.
- Metsästyskoirat ovat perheenjäseniä siinä missä muutkin koirat. Ne ovat omistajilleen äärimmäisen rakkaita. Metsästys, eli esimerkiksi riistan jäljittäminen, haukkuminen ja noutaminen, on metsästyskoiraroduille luontaista toimintaa, jota ne kaipaavat. Yhteisen harrastuksen myötä koirasta tulee korvaamaton kaveri ja työpari.
Suurpetotilanne vaikuttaa myös liikenteessä loukkaantuneiden eläinten jäljittämiseen
Suurpetotilanteen vuoksi yhä useampi metsästyskoiran omistaja harkitsee jo kokonaan metsästyskoirista luopumista. Koulutetut ja osaavat metsästyskoirat ovat kuitenkin yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä.
Syksyisin metsästyksessä käytetään apuna jopa sataatuhatta vapaana riistaa hakevaa koiraa. Esimerkiksi liikenteessä loukkaantuneiden eläinten jäljittämisessä koirat ovat korvaamattomia. Pelkistä teknisistä apuvälineistä ei ole näissä tilanteissa riittävästi apua.
- Riistanhoitoyhdistysten ylläpitämässä suurriistavirka-apu- eli SRVA-toiminnassa on mukana toistatuhatta vapaaehtoista koirineen. Myöskään hirvikannan hallinta ei onnistuisi nykyisessä mittakaavassa ilman metsästyskoiria, Ylitalo kertoo.
Metsästyskoiraroduista kolme – suomenpystykorva, suomenajokoira ja karjalankarhukoira – ovat kotimaisia rotuja, joilla on erityinen merkitys suomalaisen eräperinteen vaalimisessa. Ne ovat koirarotuina terverakenteisia ja elinvoimaisia koiria, joista voimme olla ylpeitä. Alkuperäisten kotimaisten rotujen vaaliminen on myös kansallisen kulttuuriperinnön kannalta tärkeää.
- Haluamme, että meille suomalaisille tärkeä eräperinne säilyy, ja koiran kanssa luonnossa liikkuminen sekä metsästyskoiraharrastus on jatkossakin mahdollista, Ylitalo tiivistää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Risto YlitaloKennelliiton hallituksen varapuheenjohtaja, koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajaPuh:050 400 0492risto.ylitalo@kennelliitto.fi
Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 130 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kennelliitto ry
Koirien kiinnipitoaika päättyy keskiviikkona 20.8. – huomioi nämä asiat19.8.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy koko maassa keskiviikkona 20. elokuuta, ja samalla metsästyskoirien harjoittaminen pääsee alkamaan toden teolla. Taajama-alueilla kiinnipitoajan päättyminen ei vaikuta, sillä taajamissa koirien kytkettynä pitämistä koskevat ympäri vuoden samat säännöt.
Maailman Voittaja 2025 -näyttely toi Suomeen koiria 73 maasta ympäri maailman10.8.2025 20:39:15 EEST | Tiedote
Tänään päättynyt, Helsingin Messukeskuksessa 7.–10.8. järjestetty Maailman Voittaja 2025 -näyttely ja sitä edeltävä Circuit Shows -erikoisnäyttelypäivä olivat yhdessä suurin kansanvälinen koiratapahtuma Suomessa yli kymmeneen vuoteen.
Kutsu Maailman Voittaja 2025 -koiranäyttelyn infotilaisuuteen31.7.2025 10:43:44 EEST | Kutsu
Suomen Kennelliitto järjestää kansainvälisen kennelunioni FCI:n Maailman Voittaja 2025 -koiranäyttelyn Messukeskuksessa Helsingissä 8.-10.8.2025. Koiranäyttely on FCI:n vuoden suurin koiraharrastustapahtuma. Maailman Voittaja 2025 -näyttelyyn Helsingissä on ilmoitettu yhteensä yli 14 700 koiraa kaikkiaan 73 eri maasta. Näyttelykehissä voi nähdä kaikkiaan 397 eri koirarodun edustajia. Tapahtuman yhteydessä järjestetään torstaina, 7.8.2025 kaikkiaan 65 eri rotujärjestön Circuit Shows -erikoisnäyttelyt, joihin on ilmoitettu yli 8 100 koiraa. Myös näissä näyttelyissä on hyvin kansainvälinen osallistujajoukko. Osallistujia tapahtumaan odotetaan neljän päivän aikana yli 40 000. Kutsumme medioiden edustajat infotilaisuuteen Maailman Voittaja 2025 -koiranäyttelystä torstaina, 7.8.2025 kello 10. Tilaisuus järjestetään Messukeskuksen toisessa kerroksessa näytteilleasettajaklubilla, os. Messuaukio 1, Helsinki. Tilaisuudessa ovat mukana Maailman Voittaja 2025 -näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kim
Maailman Voittaja -näyttelyssä Helsingissä voi nähdä lähes 400 eri koirarotua31.7.2025 10:42:39 EEST | Tiedote
Suomen Kennelliitto järjestää 8.–10. elokuuta Helsingissä suuren kansainvälisen koiranäyttelytapahtuman, Maailman Voittaja 2025 -koiranäyttelyn. Koiranäyttelyiden ohella tapahtuma tarjoaa yleisölle monipuolisen paketin koiratietoa ja koiramaista ohjelmaa.
Tanja Hakamo on Koiramme-lehden uusi päätoimittaja18.7.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Koiramme-lehden päätoimittajuus vaihtuu syksyllä, kun tehtävässä aloittaa Tanja Hakamo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme