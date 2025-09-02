Atena

Vasili Mitrohin – Arkistonhoitaja, joka halusi tuhota KGB:n

16.9.2025 09:39:30 EEST | Atena | Tiedote

Dokumentaarinen tositarina pettyneestä ja syrjään sysätystä miehestä, joka paljasti lännelle Neuvostoliiton tiedustelun ja sortokoneiston todelliset kasvot. Tämä historian laajin tiedusteluvuoto tarkensi merkittävästi lännen käsitystä KGB:n toiminnasta.

Vasili Mitrohin nuorena KGB:n kapteenina ja vuonna 1992 MI6:n valokuvaamana.
Gordon Corera: Vakooja KGB:n ytimessä – Tositarina arkistonhoitajasta, joka haastoi neuvostotiedustelun

Ilmestyy 29.9.2025

Kun nuori idealisti Vasili Mitrohin värväytyi 1940-luvulla KGB:hen, hän haaveili agentin urasta. Sen sijaan hän päätyi pettymyksekseen tiedusteluorganisaation arkistoon, jossa hän hiljalleen katkeroitui. Samalla hänelle paljastui tiedustelupalvelun karu totuus: ilmiantokulttuuri, väärinkäytökset, toisinajattelijoiden vaino ja laajamittainen kontrolli koko yhteiskunnassa.

Kauna, isänmaallisuus ja moraalinen velvollisuus sekoittuivat Mitrohinin ajattelussa, ja hän aloitti hiljaisen mutta määrätietoisen vastarinnan: 1970–90-luvuilla hän kopioi ja kätki Neuvostoliiton tiedustelupalvelun salaisimmat arkistot. Päämääränään hänellä oli totuuden ja diktatuurin rikosten paljastaminen. Kun Neuvostoliiton tarina kääntyi kohti loppuaan, arkistonhoitaja päätti loikata länteen huippusalaiset dokumentit mukanaan.

Mitrohinin sensaatiomaisen suuri tietovuoto paljasti tuhansien agenttien nimet, KGB:n toimintatavat ja Neuvostoliiton tiedustelutoiminnan mittakaavan. Samalla se antoi lännelle yksityiskohtaisemman kuvan kylmän sodan tarkimmin varjelluista salaisuuksista.

John Le Carrén romaanien tavoin etenevä, mukaansatempaava tietokirja kertoo ensimmäistä kertaa koko tarinan Mitrohinin yksinäisen uskaliaasta vastarinnasta ja hengenvaarallisesta paosta.

Vaikka Mitrohinin toivoma "puhdistava aalto" ei koskaan pyyhkäissyt Venäjän yli, hänen arkistonsa ovat edelleen kylmän sodan tutkimuksen kullanarvoinen lähde.

Gordon Corera (s. 1974) on brittiläinen kirjailija ja toimittaja, joka työskentelee BBC:n turvallisuusasioiden kirjeenvaihtajana. Häneltä on aiemmin suomennettu menestysteos Vakoojajahti.

Suomentaja: Kyösti Karvonen

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.

