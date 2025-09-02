Vasili Mitrohin – Arkistonhoitaja, joka halusi tuhota KGB:n
Dokumentaarinen tositarina pettyneestä ja syrjään sysätystä miehestä, joka paljasti lännelle Neuvostoliiton tiedustelun ja sortokoneiston todelliset kasvot. Tämä historian laajin tiedusteluvuoto tarkensi merkittävästi lännen käsitystä KGB:n toiminnasta.
Gordon Corera: Vakooja KGB:n ytimessä – Tositarina arkistonhoitajasta, joka haastoi neuvostotiedustelun
Ilmestyy 29.9.2025
Kun nuori idealisti Vasili Mitrohin värväytyi 1940-luvulla KGB:hen, hän haaveili agentin urasta. Sen sijaan hän päätyi pettymyksekseen tiedusteluorganisaation arkistoon, jossa hän hiljalleen katkeroitui. Samalla hänelle paljastui tiedustelupalvelun karu totuus: ilmiantokulttuuri, väärinkäytökset, toisinajattelijoiden vaino ja laajamittainen kontrolli koko yhteiskunnassa.
Kauna, isänmaallisuus ja moraalinen velvollisuus sekoittuivat Mitrohinin ajattelussa, ja hän aloitti hiljaisen mutta määrätietoisen vastarinnan: 1970–90-luvuilla hän kopioi ja kätki Neuvostoliiton tiedustelupalvelun salaisimmat arkistot. Päämääränään hänellä oli totuuden ja diktatuurin rikosten paljastaminen. Kun Neuvostoliiton tarina kääntyi kohti loppuaan, arkistonhoitaja päätti loikata länteen huippusalaiset dokumentit mukanaan.
Mitrohinin sensaatiomaisen suuri tietovuoto paljasti tuhansien agenttien nimet, KGB:n toimintatavat ja Neuvostoliiton tiedustelutoiminnan mittakaavan. Samalla se antoi lännelle yksityiskohtaisemman kuvan kylmän sodan tarkimmin varjelluista salaisuuksista.
John Le Carrén romaanien tavoin etenevä, mukaansatempaava tietokirja kertoo ensimmäistä kertaa koko tarinan Mitrohinin yksinäisen uskaliaasta vastarinnasta ja hengenvaarallisesta paosta.
Vaikka Mitrohinin toivoma "puhdistava aalto" ei koskaan pyyhkäissyt Venäjän yli, hänen arkistonsa ovat edelleen kylmän sodan tutkimuksen kullanarvoinen lähde.
Gordon Corera (s. 1974) on brittiläinen kirjailija ja toimittaja, joka työskentelee BBC:n turvallisuusasioiden kirjeenvaihtajana. Häneltä on aiemmin suomennettu menestysteos Vakoojajahti.
Suomentaja: Kyösti Karvonen
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Ainutlaatuinen suomalainen silminnäkijäkertomus paljastaa 1930-luvun Neuvostoliiton houkutuksen ja lohduttomuuden2.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Nuori nainen muuttaa aatteen palosta työläisten paratiisiksi kuvailtuun Neuvostoliittoon. Todellisuus paljastuu vasta rajan takana – kun perääntyminen on jo myöhäistä. Omana aikanaan tiukasti sensuroitu teos on autenttinen historiallinen dokumentti idealismista, propagandasta ja suomalais-venäläisistä suhteista sodan kynnyksellä.
Suomen vähiten populistisen poliitikon elämäkerta29.8.2025 09:56:48 EEST | Tiedote
Tällaista kirjaa ei elävästä kansanedustajasta ole koskaan kirjoitettu. Maria Petterssonin Anna Kontula - Leipää ja ruusuja -kirjassa Kontula kertoo poikkeuksellisesta urastaan, tapaamastaan Jumalasta, tekemästään seksityöstä sekä näkemyksistään, joita paheksutaan eduskunnan kaikilla laidoilla.
Torpededovene S2 upposi 100 vuotta sitten – uusi teos kertoo Suomen laivaston dramaattisesta alkuvaiheesta20.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Torpedovene S2:n kohtalokas tarina kertoo merisodankäynnin kultakaudesta ja Suomen laivaston synnystä. Lokakuussa 2025 tulee 100 vuotta sotalaivan miehistön hukkumisesta.
Upea historiateos näyttää toisen maailmansodan väreissä18.8.2025 09:01:58 EEST | Tiedote
Historiakirjan värikuvat herättävät vanhat valokuvat henkiin ja tuovat toisen maailmansodan aiempaa lähemmäksi.
Viisas tietokirja pohtii erilaisia käsityksiä suomalaisista perheistä14.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Meillä kotona -teos tarkastelee miten perheyhteys ja -kulttuuri muotoutuu, perheiden muutoksia sekä perheisiin liittyvää häpeää ja vaiettuja asioita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme