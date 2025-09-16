Maestro Panula ja nuoret kapellimestarit lavalla
Kapellimestarikurssi tuo jälleen Vaasan kaupungintalolle kymmenen nuorta kapellimestaria maestro Jorma Panulan oppiin. Kurssiviikko huipentuu yleisölle avoimeen konserttiin perjantaina 19.9., jossa oppilaat pääsevät johtamaan Vaasan kaupunginorkesteria.
Jorma Panulan legendaariset kapellimestarikurssit ovat olleet osa Vaasan musiikkielämää jo vuodesta 1993. Vuosikymmenten aikana kursseilla on nähty niin kansainvälisiä tulevaisuuden nimiä kuin kokeneita muusikoita, jotka ovat halunneet syventää kapellimestarin taitojaan.
Kurssiviikon aikana kymmenen oppilasta työskentelee tiiviisti Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Ammattiorkesterin johtaminen on monelle ainutlaatuinen tilaisuus. Se paljastaa kokelaalle välittömästi, miten orkesteri reagoi ja miten pienimmätkin eleet vaikuttavat soittoon. Kaupunginorkesterilla on vuosien kokemus opetusorkesterina toimimisesta. Se osaakin sekä haastaa että tukea oppilaita.
Panulan opetusmetodi yhdistää käytännön harjoittelun ja huolellisen analyysin. Jokainen johtamissessio videoidaan ja käydään yhdessä läpi, mikä auttaa oppilaita näkemään oman työnsä uudessa valossa. Myös muiden oppilaiden seuraaminen tuo arvokkaita näkökulmia, sillä sama teos voi saada täysin erilaisia tulkintoja eri kapellimestareiden käsissä.
Kurssiviikon päätteeksi yleisö pääsee kokemaan tämän ainutlaatuisen prosessin tulokset päätöskonsertissa. Konsertti tarjoaa mahdollisuuden nähdä lähietäisyydeltä, kuinka Panulan johdolla opitut asiat jalostuvat lavalla eläviksi musiikillisiksi kokemuksiksi.
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
