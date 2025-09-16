Vaasan kaupunki - Vasa stad

Maestro Panula ja nuoret kapellimestarit lavalla

16.9.2025 09:43:32 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kapellimestarikurssi tuo jälleen Vaasan kaupungintalolle kymmenen nuorta kapellimestaria maestro Jorma Panulan oppiin. Kurssiviikko huipentuu yleisölle avoimeen konserttiin perjantaina 19.9., jossa oppilaat pääsevät johtamaan Vaasan kaupunginorkesteria.

Jorma Panulan legendaariset kapellimestarikurssit ovat olleet osa Vaasan musiikkielämää jo vuodesta 1993. Vuosikymmenten aikana kursseilla on nähty niin kansainvälisiä tulevaisuuden nimiä kuin kokeneita muusikoita, jotka ovat halunneet syventää kapellimestarin taitojaan.

Kurssiviikon aikana kymmenen oppilasta työskentelee tiiviisti Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Ammattiorkesterin johtaminen on monelle ainutlaatuinen tilaisuus. Se paljastaa kokelaalle välittömästi, miten orkesteri reagoi ja miten pienimmätkin eleet vaikuttavat soittoon. Kaupunginorkesterilla on vuosien kokemus opetusorkesterina toimimisesta. Se osaakin sekä haastaa että tukea oppilaita.

Panulan opetusmetodi yhdistää käytännön harjoittelun ja huolellisen analyysin. Jokainen johtamissessio videoidaan ja käydään yhdessä läpi, mikä auttaa oppilaita näkemään oman työnsä uudessa valossa. Myös muiden oppilaiden seuraaminen tuo arvokkaita näkökulmia, sillä sama teos voi saada täysin erilaisia tulkintoja eri kapellimestareiden käsissä.

Kurssiviikon päätteeksi yleisö pääsee kokemaan tämän ainutlaatuisen prosessin tulokset päätöskonsertissa. Konsertti tarjoaa mahdollisuuden nähdä lähietäisyydeltä, kuinka Panulan johdolla opitut asiat jalostuvat lavalla eläviksi musiikillisiksi kokemuksiksi.

Lisätietoja

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertittapahtumat

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye