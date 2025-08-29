Kysely: Yritykset toivovat panostuksia nuorten ammattiosaamisen vahvistamiseen

Kyselyyn vastanneiden yritysten arvioiden mukaan tulevina vuosina niiden kilpailukykyä haastaa eniten nuorten osaamistaso ja työvoiman työkyky. Turun kauppakamarin alueella Varsinais-Suomessa liki puolet (48 %) vastanneista näki nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan kilpailukykyä paljon, ja 33 prosenttia ainakin vähän.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen elokuun puolivälissä tekemään kyselyyn vastasi valtakunnallisesti reilut tuhat yritystä. Varsinais-Suomesta vastaajia oli 93.

”Yrityksissä nähdään nuorissa ja ammattiosaamisessa valtavasti potentiaalia, mutta yritykset kantavat huolta riittävästä opetuksen määrästä ja vaatimustasosta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

”Nuorten pääsy työmarkkinoille on haastavassa taloustilanteessa vaikeutunut, ja nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Tämä suuntaus olisi tärkeää onnistua kääntämään. Nuorille pitäisi tarjoutua työelämäkokemusta jo opintojen aikana esimerkiksi kesätöinä ja työharjoitteluina. Työkokemuksen lisäksi nämä kartuttavat kokemusta työpaikalla ja työyhteisössä toimimisesta. Paremmin työelämään valmiita nuoria saadaan tiiviimmällä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä”, painottaa Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.

Yritykset, jotka ovat rekrytoineet alueensa korkeakoulusta hiljattain valmistuneita nuoria, ovat heidän osaamiseensa pääsääntöisesti tyytyväisiä. Varsinaissuomalaista vastanneista 32 prosenttia arvioi ammattiin valmistuneiden osaamisen vastaavan työelämän tarpeita. Luku on hieman muun maan keskiarvoa parempi (29 %).

“Nuorten saamaan opetuksen määrään, vaatimustasoon ja opiskelukulttuuriin kannattaisi kiinnittää nyt huomiota. Nuorten kasvuun ja kaverisuhteisiin liittyvät tarpeet, käsitys työelämästä ja kyky kantaa vastuuta opiskelustaan ovat usein aika erilaista kuin nelikymppisillä alanvaihtajalla. Yritykset pitävät tärkeänä satsata tähän juuri nyt, sillä nuorissa on maamme tulevaisuus”, Pulkkinen sanoo.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.−22.8.2025 ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.