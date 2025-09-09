Elokuussa vedenpinnat olivat matalalla Pohjois-Karjalassa
Kuukauden keskilämpötila oli elokuulle tyypillinen. Vedenkorkeudet ja virtaamat olivat ajankohdan keskiarvon alapuolella. Pintavedet olivat kuun lopussa vielä lämpimiä. Niiden lämpötilat olivat noin puolitoista astetta keskimääräistä korkeammalla.
Ilmatieteen laitoksen mukaan elokuu oli Pohjois-Karjalassa ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Liperin mittauspisteellä keskilämpötila oli 15,0°C, eli 0,1 astetta elokuun keskilämpötilan alapuolella. Nurmeksen Valtimolla keskilämpötila oli 14,3°C eli 0,1 astetta aseman elokuisen keskilämpötilan yläpuolella.
Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, mutta sadetta on saatu tasaisesti pitkin kuukautta. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 62 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 79 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 61 mm, kun se on keskimäärin ollut 77 mm. Jänisjoen Ruskeakoskella sademäärä oli 80 mm ja se on keskimäärin ollut 83 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 77 mm, kun se on keskimäärin ollut 80 mm.
Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat elokuun lopussa keskiarvon alapuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 52 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan vielä 10-15 cm marraskuun alkuun mennessä.
Pielisen vedenkorkeus oli elokuun lopussa noin 53 cm keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskua vielä noin 3-5 cm lokakuun alkuun mennessä. Kaltimon voimalaitoksella on ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti vähennetty juoksutusta luonnonmukaisesta 8.8.2025 lähtien. Tämän takia Pielisen vedenkorkeus on noin 10 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempänä. Luonnonmukaisesta juoksutuksesta poikkeamista jatketaan 31.10.2025 saakka tai kunnes Pielisen vedenkorkeus nousee nykyisestä tasostaan sateiden seurauksena. Edellisen kerran Kaltimon voimalaitoksella on poikettu luonnonmukaisesta juoksutuksesta kuivuuden vuoksi vuonna 2013.
Juojärven vedenkorkeus oli elokuun lopussa 4 cm, Pyhäjärven 11 cm, Kajoonjärven 17 cm, Viinijärven 35 cm, Kermajärven 19 cm ja Lieksanjoen Ruunaan 42 cm alempana pitkän aikavälin keskiarvoon nähden.
Jokien virtaamat olivat noin 4-53 % ajankohdan keskiarvosta. Pielisjoen keskivirtaama oli elokuussa 131 m3/s, kun se ajankohdalle tyypillisesti on noin 264 m3 /s. Lieksanjoen ja Koitajoen keskivirtaamat olivat elokuussa noin 39-45% keskimääräisestä. Pienempien jokien keskivirtaamissa oli hieman enemmän vaihtelua. Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella elokuussa vain noin 12% ajankohdalle tyypillisestä, eli noin 1,2 m3 /s. Jokien virtaamat ovat vahvasti riippuvaisia lähiviikkojen syyssateista.
Elokuun lopussa pohjavedenkorkeus oli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteessä Ilomantsin Kuuksenvaarassa 5 cm keskimääräistä ylempänä. Kontiolahden Jakokoskella pohjavedenkorkeus oli 61 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 6 cm ja Nurmeksen Juutilankankaalla 41 cm keskiarvon alapuolella. Pohjaveden pinnat mittausasemilla ovat laskeneet 5-50 cm heinäkuusta.
Pintaveden lämpötila oli aamulla 31.8.2025 Pielisjoella Joensuussa 15,2°C sekä Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 15,6°C. Pintavedenlämpötilat ovat noin 1,6 astetta ajankohdan keskiarvon yläpuolella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teppo Linjama (28.9.2025 saakka)
vesitalousasiantutija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p.+358 295 026 199
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Milla Sallinen (29.9.2025 eteenpäin)
vesitalousasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. +358 295 026 162
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
