Solita läpäisi menestyksekkäästi lääkinnällisten laitteiden kehityspalveluiden ISO 13485:2016 -uudelleensertifioinnin
Euroopan johtaviin tekoäly- ja datayhtiöihin lukeutuva Solita on läpäissyt menestyksekkäästi ISO 13485:2016 -laatujärjestelmän auditoinnin. Uusittu sertifiointi varmistaa, että Solita voi jatkaa – ja entisestään laajentaa – lääkinnällisten laitteiden kehittämisen tueksi kehitettyjä palvelujaan RegProof®-palvelumallinsa kautta.
Eurofins Electric & Electronics Finland Oy:n kolmepäiväisessä auditoinnissa käytiin perusteellisesti läpi Solitan koko laatujärjestelmä. Auditoinnissa tarkasteltiin prosesseja, arvioitiin projektien tuloksia sekä varmistettiin työtapojen vastaavuus laatujärjestelmän vaatimuksiin. Lopputulos oli paras mahdollinen: sertifikaatti uusitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
”Sertifiointi vahvistaa, että prosessimme ja palvelumme täyttävät lääkinnällisten laitteiden kehityksen korkeimmat kansainväliset laatuvaatimukset”, kertoo Solitan Health and Pharma -yksikön johtaja Risto Kaikkonen. ”Uudelleensertifiointi mahdollistaa vaikuttavien terveydenhuollon hankkeiden tukemisen ja varmistaa, että asiakkaillemme rakentamamme ratkaisut ovat turvallisia, tehokkaita ja kestäviä.”
Pitkäaikaisen vaikuttavuuden varmistaminen terveydenhuollossa
ISO 13485:2016 -sertifiointi on välttämätön kaikille lääkinnällisten laitteiden parissa toimiville yrityksille, jotta ne voivat tarjota palveluita laitevalmistajille. Yhdessä Solitan RegProof®-palvelumallin kanssa sertifiointi vahvistaa Solitan kykyä luoda pitkäaikaisia vaikutuksia, varmistaen samalla digitaalisten terveysratkaisujen ja älykkäiden lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. kyvyn tuottaa pitkäaikaisia vaikutuksia terveydenhuollossa ja varmistaa turvallisuuden sekä vaatimustenmukaisuuden digitaalisissa terveysratkaisuissa ja älykkäissä lääkinnällisissä laitteissa.
Lisätietoja ISO 13485:2016 -standardista
ISO 13485:2016 on kansainvälisesti tunnustettu lääkinnällisten laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sovellettava standardi. Sertifiointi osoittaa organisaation kyvyn tarjota lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palveluja, jotka täyttävät johdonmukaisesti asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset.
Solita lyhyesti
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
