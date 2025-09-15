Solita läpäisi menestyksekkäästi lääkinnällisten laitteiden kehityspalveluiden ISO 13485:2016 -uudelleensertifioinnin

Eurofins Electric & Electronics Finland Oy:n kolmepäiväisessä auditoinnissa käytiin perusteellisesti läpi Solitan koko laatujärjestelmä. Auditoinnissa tarkasteltiin prosesseja, arvioitiin projektien tuloksia sekä varmistettiin työtapojen vastaavuus laatujärjestelmän vaatimuksiin. Lopputulos oli paras mahdollinen: sertifikaatti uusitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

”Sertifiointi vahvistaa, että prosessimme ja palvelumme täyttävät lääkinnällisten laitteiden kehityksen korkeimmat kansainväliset laatuvaatimukset”, kertoo Solitan Health and Pharma -yksikön johtaja Risto Kaikkonen. ”Uudelleensertifiointi mahdollistaa vaikuttavien terveydenhuollon hankkeiden tukemisen ja varmistaa, että asiakkaillemme rakentamamme ratkaisut ovat turvallisia, tehokkaita ja kestäviä.”

Pitkäaikaisen vaikuttavuuden varmistaminen terveydenhuollossa

ISO 13485:2016 -sertifiointi on välttämätön kaikille lääkinnällisten laitteiden parissa toimiville yrityksille, jotta ne voivat tarjota palveluita laitevalmistajille. Yhdessä Solitan RegProof®-palvelumallin kanssa sertifiointi vahvistaa Solitan kykyä luoda pitkäaikaisia vaikutuksia, varmistaen samalla digitaalisten terveysratkaisujen ja älykkäiden lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. kyvyn tuottaa pitkäaikaisia vaikutuksia terveydenhuollossa ja varmistaa turvallisuuden sekä vaatimustenmukaisuuden digitaalisissa terveysratkaisuissa ja älykkäissä lääkinnällisissä laitteissa.

