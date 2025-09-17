Miksi niin moni nuori voi huonosti ja mitä me aikuiset voimme tehdä?
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää verkkovanhempainillan somesta tutun Lääkäri Aten eli Atte Virolaisen sekä lastensuojelun työntekijän ja kokemusasiantuntija Toni Nymanin seurassa keskiviikkona 8.10. kello 18.00–19.30. Tilaisuudessa syvennytään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin ja päihdekäyttäytymiseen.
Turvallinen ja tasapainoinen arki kotona ja koulussa luo perustan nuoren hyvinvoinnille, ja jokaisella aikuisella on tärkeä rooli sen tukemisessa. Vanhemmilla on erityinen vastuu huolehtia alaikäisten päihteettömyydestä ja puuttua mahdollisiin kokeiluihin varhain – rohkaisten samalla nuoria puhumaan avoimesti kokemuksistaan.
On hyvä muistaa, että mielialan vaihtelut kuuluvat normaaliin kehitykseen, mutta tarvittaessa apua ja tukea on aina saatavilla.
Ohjelmassa:
Lääkäri Atte Virolainen:
- Miksi niin monet nuoret voivat huonosti vai voivatko?
Lastensuojelun työntekijä, kokemusasiantuntija Toni Nyman:
- Miten nuorten päihdekäyttäytyminen on muuttunut ja mitä vanhempien on hyvä tietää?
Lisäksi perhekeskuskoordinaattori Taija Kaltiainen kertoo tietoiskuja Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalveluista.
Tilaisuuden juontavat nuorten mielenterveyspalvelujen palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Mari Kolu.
Kyseessä on verkkovälitteinen Teams live -tilaisuus, jossa on mahdollistaa esittää kysymyksiä keskustelupalstalla. Linkki tilaisuuteen löytyy tapahtumasivulta. Tilaisuus tallennetaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Kolu, palvelupäällikkö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mari.kolu(at)hyvaks.fi, p. 040 761 6308
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keuruun terveyspalvelut vahvistuvat – uusia vakituisia lääkäreitä aloittaa lokakuussa17.9.2025 08:14:45 EEST | Tiedote
Keuruun ja Multian asukkaiden terveyspalvelut ovat saamassa kaivattua vahvistusta lokakuussa, kun kaksi uutta vakituista lääkäriä aloittaa työnsä Keuruulla. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy otti toukokuussa 2025 vastuulleen Keuruun ja Multian avosairaanhoidon, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana yhteistyö on lähtenyt rakentumaan hyvässä hengessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.9.2025 22:58:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos pelasti kaksi henkilöä Päijänteeltä 16.9.2025. Melojat kaatuivat kajakeillaan Nenäinniemen ja Lehtisaaren välillä. Pelastuslaitoksen henkilökunta auttoi heidät turvallisesti rantaan, ja ensihoito tarkasti heidän kuntonsa. Kajakit saatiin myös talteen. Lisätietoja: päivystävä palomestari.
Turvallinen alku elämälle – hyvinvointialue nostaa asiakas- ja potilasturvallisuusteemaa esiin tällä viikolla15.9.2025 14:34:07 EEST | Tiedote
Maailman terveysjärjestö julistamaa kansainvälistä potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9. Tämän vuoden teemana on Turvallinen alku elämälle – Lasten oikeus turvalliseen hoitoon ja palveluun.
Arviointimenettelystä tukea palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen12.9.2025 12:11:11 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on alkanut. Arviointimenettelyn tavoitteena on se, että hyvinvointialue löytää kestävät ratkaisut palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 17.9.202512.9.2025 08:42:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee 17.9. kokouksessaan muun muassa järjestöavustusten osan kohdentamista niille järjestöille, jotka saavat STEA:n jatkoavustusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme