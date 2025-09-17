Keski-Suomen hyvinvointialue

Miksi niin moni nuori voi huonosti ja mitä me aikuiset voimme tehdä?

17.9.2025 16:25:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää verkkovanhempainillan somesta tutun Lääkäri Aten eli Atte Virolaisen sekä lastensuojelun työntekijän ja kokemusasiantuntija Toni Nymanin seurassa keskiviikkona 8.10. kello 18.00–19.30. Tilaisuudessa syvennytään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin ja päihdekäyttäytymiseen.

Turvallinen ja tasapainoinen arki kotona ja koulussa luo perustan nuoren hyvinvoinnille, ja jokaisella aikuisella on tärkeä rooli sen tukemisessa. Vanhemmilla on erityinen vastuu huolehtia alaikäisten päihteettömyydestä ja puuttua mahdollisiin kokeiluihin varhain – rohkaisten samalla nuoria puhumaan avoimesti kokemuksistaan.  

On hyvä muistaa, että mielialan vaihtelut kuuluvat normaaliin kehitykseen, mutta tarvittaessa apua ja tukea on aina saatavilla. 

Ohjelmassa: 

Lääkäri Atte Virolainen:

  • Miksi niin monet nuoret voivat huonosti vai voivatko?

Lastensuojelun työntekijä, kokemusasiantuntija Toni Nyman: 

  • Miten nuorten päihdekäyttäytyminen on muuttunut ja mitä vanhempien on hyvä tietää? 

Lisäksi perhekeskuskoordinaattori Taija Kaltiainen kertoo tietoiskuja Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalveluista. 

Tilaisuuden juontavat nuorten mielenterveyspalvelujen palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Mari Kolu

Kyseessä on verkkovälitteinen Teams live -tilaisuus, jossa on mahdollistaa esittää kysymyksiä keskustelupalstalla. Linkki tilaisuuteen löytyy tapahtumasivulta. Tilaisuus tallennetaan. 

Lataa tästä tapahtuman kutsu pdf-tiedostona.

Yhteyshenkilöt

Mari Kolu, palvelupäällikkö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mari.kolu(at)hyvaks.fi, p. 040 761 6308

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

