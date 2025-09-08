Elenia on aloittanut yhteistyön Martti Ahtisaari Peace Foundationin tukijana
Nobelin rauhanpalkitun, Suomen entisen presidentin Martti Ahtisaaren perustamalla Peace Foundation -rauhansäätiöllä, CMI:llä, on tänä vuonna toimintansa 25-juhlavuosi. 25 vuoden aikana CMI on kasvanut yhdeksi maailman johtavista rauhanvälitysjärjestöistä. Itsenäisenä, voittoa tavoittelemattomana, suomalaisena järjestönä se pyrkii ehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja vuoropuhelun avulla. Elenia on liittynyt mukaan CMI:n tukijoihin kolmeksi vuodeksi.
”Elenian tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että arki sujuu ja sähköt ovat päällä. Vastuullamme on sähkönjakelun varmuus ja siihen liittyen osaltamme Suomen huoltovarmuus kaikissa olosuhteissa. Perustehtäväämme sopii erinomaisesti yhteistyö ja tuki rauhantyölle CMI:n kanssa”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.
Elenian tuen kohteena on CMI:n kehittämä yhteistyö koulujen kanssa teemalla Ahtisaari-päivät, jotka saivat alkunsa vuonna 2011. CMI:n perustaja Martti Ahtisaari oli Ahtisaari-päivien toiminnan vahva tukija. Ahtisaari-päivien suuren kysynnän vuoksi aiemmin vuosittain järjestetystä tapahtumasta on kasvanut ympärivuotinen kansallinen projekti, johon on Suomessa osallistunut tuhansia oppijoita opettajineen. Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktien ratkaisemisesta kansalaistaito ja estää nuorten välisten riitojen kärjistyminen väkivallaksi.
”Ahtisaari-päivät luovat oppimispolkuja, jotka auttavat nuoria ymmärtämään, että vuoropuhelu on parempi tapa ratkaista ristiriitoja kuin väkivalta. Ahtisaari-päivät tarjoavat työkaluja, koulutuksia ja opetusmateriaaleja opettajille. Hanke keskittyy vahvasti myös suoraan nuoriin tekemällä oppilaitosyhteistöitä yläkouluissa ja toisella asteella työpajojen, luentojen ja konfliktinratkaisusimulaatioiden avulla”, kertoo projektipäällikkö Aino Niskala CMI:stä.
Tuhansien nuorten palaute on osoittanut, että lähes 70 % vastanneista kokee ymmärtävänsä paremmin, mikä aiheuttaa konflikteja ja mitkä asiat ovat tärkeitä konfliktien ratkaisussa.
”Osallistujat ovat kertoneet saaneensa konkreettisia työkaluja arkeen, joiden avulla riidat eivät kärjisty, vaan tilanteita on opittu purkamaan puhumalla”, sanoo Niskala.
”Meille on iso ilo mukana tässä tärkeässä työssä kehittää nuorten dialogitaitoja ja ratkoa keskustellen arjen hankaluuksia”, Myllymäki kiittää.
CMI:n tarina
CMI:n tarina alkaa Nobelin rauhanpalkinnon saajasta, Suomen entisestä presidentistä ja CMI:n perustajasta Martti Ahtisaaresta. Presidentin viran päätyttyä vuonna 2000 ja huolimatta merkittävästä roolista kansainvälisellä areenalla, Ahtisaari päätti kulkea rauhanvälityksen tietä puuttumalla konfliktien perimmäisiin syihin. CMI perustettiin tavoitteenaan edistää väkivaltaisten ja poliittisten konfliktien ratkaisemista kaikkialla maailmassa. Perustamisestaan lähtien CMI on toteuttanut Ahtisaaren visiota perustuen ajatukseen, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista. CMI:stä on kehittynyt yksi maailman johtavista rauhanvälitysjärjestöistä.
Ahtisaaren perintö ja meidän perintömme pohjautuvat Suomen kokemukseen tasa-arvoisen yhteiskunnan edistämisessä. Monille konfliktien koettelemille alueille Suomen tarina köyhyydestä noususta, jakavan menneisyyden trauman parantumisesta ja suurten valtataisteluiden läpikäymisestä ratkaisukeskeiseksi ja luotettavaksi kansainvälisen yhteisön jäseneksi on aitoudessaan resonoiva. Kovan työn, päättäväisyyden ja yhteistyön ansiosta Suomi on kasvanut vakaan demokratian ja luotettavan kumppanin edustajaksi maailmanlaajuisen rauhan ja turvallisuuden edistämisessä.
Suomi kotinamme, Ahtisaaren perintö oppaanamme ja vakiintunut kansainvälinen maine perustanamme tekevät CMI:stä luotettavan kumppanin maailmanlaajuisen rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Tätä varten itsenäisyytemme on välttämätöntä ja mahdollistaa turvallisen tilan poliittiselle vuoropuhelulle. Yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa jaamme edelleen vision siltojen rakentamisesta konfliktien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi.
Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
