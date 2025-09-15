Gummerus

Ikipuut-kirjailijan häikäisevä uutuus kysyy, voiko valtameret pelastaa ihmisen ahneudelta

16.9.2025 10:27:44 EEST | Gummerus | Tiedote

Jaa

Pulitzer-palkitun Richard Powersin Alkumeri (Gummerus) tekee valtamerille sen, mitä menestysromaani Ikipuut (2021) teki metsille. Syvästi vaikuttava teos kertoo merien mahdista ja kauneudesta, ihmisen jättämistä peruuttamattomista jäljistä sekä teknologian vääjäämättömältä vaikuttavasta voittokulusta. Teoksen on suomentanut palkittu kääntäjä Antero Tiittula.

Richard Powers: Alkumeri
Richard Powers: Alkumeri Kansi: Jenni Noponen

Aviopari Rafi ja Ina kasvattavat adoptiolapsiaan pienessä saariyhteisössä. 92-vuotias pioneerisukeltaja Evelyne kokoaa kirjaa, joka "pysäyttää ihmiskunnan edistyksen”.​ Kuuluisan teknologianero Toddin uraauurtavat tekoälykokeilut hätkähdyttävät kansainvälisesti. Nelikon kohtalot kietoutuvat yhteen Makatean pienellä korallisaarella Ranskan Polynesiassa. Saaren fosfaattiesiintymät auttoivat aikoinaan ruokkimaan maailmaa, mutta historian arvet näkyvät edelleen. Riittääkö mikään suojelemaan valtameriä ihmisen ahneudelta? ​ 

Rausku pysytteli vesipatsaassa Evelynen yläpuolella peittäen näkyvistä kuuden metrin levyisen alueen. Se ajelehti kuin häivekone maailman hitaimmassa taistelussa. Sitä oli mahdoton olla näkemättä jättimäisenä valtameren lintuna, joka lensi veden halki. Ei ihme, että näiden saarten kansat olivat pitkään pitäneet näitä eläimiä pyhinä – suojelushenkinä ja kauneuden, viisauden ja virtaavuuden edistäjinä. 

Richard Powers on nykykirjallisuuden kiitetyimpiä ja palkituimpia nimiä. Yhdysvalloissa vuoden 2024 parhaiden kirjojen joukkoon valittu Alkumeri oli sekä moninkertainen palkintoehdokas että myyntimenestys. 

Richard Powers: Alkumeri
alkuteos Playground
suomentanut Antero Tiittula
432 sivua
myös äänikirjana, lukija: Jukka Pitkänen 

Avainsanat

kirjallisuusvaltameretteknologiaympäristötekoälykaunokirjallisuuspulitzer

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Richard Powers: Alkumeri
Richard Powers: Alkumeri
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Richard Powers: Alkumeri, äänikirjan kansi
Richard Powers: Alkumeri, äänikirjan kansi
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Kirjailija Richard Powers
Kirjailija Richard Powers
Kuva: Dean D. Dixon
Lataa

Linkit

Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gummerus

Chilillä maustettua kurpitsalattea – Bootkok-hitti Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on täsmäkirja Halloween-fiilistelyyn15.9.2025 12:42:16 EEST | Tiedote

Laurie Gilmoren suositun Dream Harbor -sarjan ensimmäinen osa Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on noussut kansainvälisten myyntilistojen ykkössijoille ja lukijoiden suursuosikiksi. Kahvila Pumpkin Spice edustaa tällä hetkellä etenkin kirjatiktokkaajien keskuudessa trendaavaa viihdekirjallisuuden lajityyppiä, jossa yhdistyvät kodikkaat ja omalaatuiset pikkukaupungit, sympaattiset hahmot, romantiikka sekä poskia kuumottavat seksikohtaukset.

ENNAKKOTIEDOTE: Hiljaisia eroja ja vaiettuja tabuja – japanilainen rakkauselämä suomalaisen silmin5.9.2025 10:30:56 EEST | Tiedote

Vuosia Japanissa asuneen ja opiskelleen Minna Eväsojan tarinallinen tietokirja Rakkauden merkit (Gummerus) on hurmaava kurkistus japanilaisten naisten maailmaan rakkauden, parisuhteen ja perhe-elämän näkökulmasta.​ Kirja avaa japanilaisen rakkauselämän erikoisuuksia sekä eroihin, lapsettomuuteen, väkivaltaan ja häpeään liittyviä tabuja. Teos ilmestyy 3.10.

ENNAKKOTIEDOTE: Millaista taistelua vaatii selvittää syy lapsen pahoinvoinnille? Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) ilmestyy 1.10.4.9.2025 08:06:00 EEST | Tiedote

Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) on omakohtainen tositarina erityisen lapsen selviytymisestä tavallisten maailmassa ja äidin väsymättömistä yrityksistä hankkia apua. Janiina Lammin oma kokemus nepsy-nuoren äitinä kertoo nykypäivän suomalaisesta ”hyvinvointiyhteiskunnasta”, jossa avun saaminen ja nuoren pääseminen terapiaan on käsittämättömän vaikeaa. Tiikeri ilmestyy ääni- ja e-kirjana Storytelissä 1.10.2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye