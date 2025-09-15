Ikipuut-kirjailijan häikäisevä uutuus kysyy, voiko valtameret pelastaa ihmisen ahneudelta
Pulitzer-palkitun Richard Powersin Alkumeri (Gummerus) tekee valtamerille sen, mitä menestysromaani Ikipuut (2021) teki metsille. Syvästi vaikuttava teos kertoo merien mahdista ja kauneudesta, ihmisen jättämistä peruuttamattomista jäljistä sekä teknologian vääjäämättömältä vaikuttavasta voittokulusta. Teoksen on suomentanut palkittu kääntäjä Antero Tiittula.
Aviopari Rafi ja Ina kasvattavat adoptiolapsiaan pienessä saariyhteisössä. 92-vuotias pioneerisukeltaja Evelyne kokoaa kirjaa, joka "pysäyttää ihmiskunnan edistyksen”. Kuuluisan teknologianero Toddin uraauurtavat tekoälykokeilut hätkähdyttävät kansainvälisesti. Nelikon kohtalot kietoutuvat yhteen Makatean pienellä korallisaarella Ranskan Polynesiassa. Saaren fosfaattiesiintymät auttoivat aikoinaan ruokkimaan maailmaa, mutta historian arvet näkyvät edelleen. Riittääkö mikään suojelemaan valtameriä ihmisen ahneudelta?
Rausku pysytteli vesipatsaassa Evelynen yläpuolella peittäen näkyvistä kuuden metrin levyisen alueen. Se ajelehti kuin häivekone maailman hitaimmassa taistelussa. Sitä oli mahdoton olla näkemättä jättimäisenä valtameren lintuna, joka lensi veden halki. Ei ihme, että näiden saarten kansat olivat pitkään pitäneet näitä eläimiä pyhinä – suojelushenkinä ja kauneuden, viisauden ja virtaavuuden edistäjinä.
Richard Powers on nykykirjallisuuden kiitetyimpiä ja palkituimpia nimiä. Yhdysvalloissa vuoden 2024 parhaiden kirjojen joukkoon valittu Alkumeri oli sekä moninkertainen palkintoehdokas että myyntimenestys.
Richard Powers: Alkumeri
alkuteos Playground
suomentanut Antero Tiittula
432 sivua
myös äänikirjana, lukija: Jukka Pitkänen
