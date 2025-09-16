Vaasan syntymäpäivää juhlitaan 2.10.
Vaasan syntymäpäivänä juhlitaan yhdessä vaasalaisuutta ja nautitaan upeasta kaupungistamme. Vaasan perustamisesta tulee 2.10.2025 kuluneeksi 419 vuotta. Osallistu tapahtumiin ja käytä syntymäpäiväedut!
Kulttuuria monessa eri muodossa
Kaupungin eri kulttuuritoimijat järjestävät ilmaisohjelmaa syntymäpäivän kunniaksi tai tarjoavat etuja pitkin synttäriviikkoa.
Museoon ilmaiseksi
Vaasan museoihin on torstaina 2.10. maksuton sisäänpääsy! Kaikki Vaasan museot ovat avoinna.
Synttäreinä nauttimaan teatterista ja musiikista
Vaasan kaupunginteatteri juhlistaa syntymäpäivää kolmena päivänä erityisellä ohjelmalla.
-
Torstaina 2.10. järjestetään ilmainen teatterikierros klo 17, sekä klo 18–19 on Tarpeettomia ihmisiä teosnäyttely, johon on vapaa pääsy. Lisäksi torstaina syksyn väliaikavaihtoehtoja pääsee testailemaan Ravintola Kulmassa hintaan 6 €/hlö.
-
Perjantaina 3.10. klo 13 ja lauantaina 4.10. klo 18 ohjelmassa on Piaf – En kadu mitään -musiikkinäytelmä. Vaasan 419-vuotissyntymäpäivän kunniaksi liput ovat hintaan 44 €.
Ennakkoilmoittautumiset ja varaukset tehdään kaupunginteatterin lippukassalle puh. 06 325 3961. Paikkoja on rajoitetusti.
Vaasan kaupunginorkesterin toimesta kaupungintalo muuttuu torstaina 2.10. Las Vegasin tyylikkäimmäksi kasinoksi. Suomen Frank Sinatraksikin kutsuttu Juki Välipakka ja italialaislähtöinen Chiara Orlandi tarjoavat vanhan ajan puhdasverisen viihdekonsertin, jossa soivat niin amerikkalaiset kuin italialaiset ikivihreät koskettavina tulkintoina. Illan seremoniamestarina toimii maamme johtava viihteen tuhattaituri Antti Rissanen. Ennen konserttia kaupungintalon edessä vieraat pääsevät ottamaan kuvia punaiselle matolle amerikanraudan kyytiin.
Tekemistä lapsille
-
Liikennepuistossa tapahtuu: Vaasan kaupungin syntymäpäivänä torstaina 2.10. klo 12–18 (säävaraus) Onkilahden liikennepuisto (Järvikatu 9) on avoinna kävijöille, ja kävijät saavat heijastimen syksyn pimeitä iltoja varten! Liikennepuisto on kuin Vaasa pienoiskoossa. Puistossa on pienoismallit muun muassa kaupungintalosta, vesitornista ja rautatieasemasta, sekä 36 polkuautoa, muutama polkupyörä ja Lifti-bussi. Liikennepuistoon on vapaa pääsy.
-
Pääkirjaston Draama-salissa esitetään Mille –Klick! Uudet ystävät kaksikielinen, musikaalinen ja interaktiivinen teatteriesitys torstaina 2.10. klo 9.30–10.30. Esitys on maksuton ja suunnattu 5–7-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmille. Varhaiskasvatusryhmien ennakkoilmoittautuminen sanna.asikainen@vaasa.fi 15.9. mennessä. Esitys on Barnens Estradin & Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden yhteistyötä.
-
Vaasalaisille peruskouluille ennakkoon Vaasan synttäreihin liittyvää materiaalia, jota voi tehdä koko Lätäkön ajan. Materiaalissa on hauskoja Vaasaan ja vaasalaisuuteen liittyviä tehtäviä.
Vähässäkyrössä tapahtuu
Vähänkyrön aluepalvelut järjestävät Vaasan synttäreiden kunniaksi torstaina 2.10. synttäriohjelmaa Vähässäkyrössä. Tervetuloa viettämään lokakuista iltapäivää iloisissa tunnelmissa täytekakkukahvien merkeissä klo 15–17 Vähäkyrö-talolle (Vähänkyröntie 11)! Kakkua on tarjolla niin kauan kuin sitä riittää.
På Vasas födelsedag firar vi tillsammans Vasaidentiteten och njuter av vår förtjusande stad. Den 2 oktober 2025 är det 419 år sedan Vasa grundades. Delta i evenemangen och använd födelsedagsförmånerna!
