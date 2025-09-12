SuPer korostaa lasten ja nuorten turvallista lääkehoitoa – SuPerin työryhmä sai tunnustuksen
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa maailman potilasturvallisuuspäivänä lasten lääkehoidon turvallisuudesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä kaikkien ammattiryhmien roolista ja merkityksestä. – Lähihoitajilla on vahva lääkehoidon osaaminen, joka kannattaa ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, Inberg sanoo. Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17. syyskuuta.
– Lapsen ja nuoren lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi teemme töitä sen eteen, että asia tunnetaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä laajemmin yhteiskunnassa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
SuPer ja Opetushallitus järjestivät Lääkitysturvallisuus lasten arjessa -webinaarin 16. syyskuuta. Se toi yhteen päätöksentekijät sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tilaisuudessa pohdittiin käytännön ratkaisuja turvalliseen lääkehoitoon varhaiskasvatuksessa, koulussa ja kotona. Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa ammattirooleja, ohjeistusta, lääkehoidon toteutusta sekä lääkehoidon turvallisuutta arjessa.
– Varhaiskasvatuksen ammattilaiset eivät toteuta lääkehoitoa yksin, vaan toimivat tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa osana moniammatillista verkostoa. Sote-ammattilaisten erityisosaaminen lääkehoidon turvallisuudesta ja seurannasta luo perustan, jonka varaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat rakentaa omaa toimintaansa lasten arjessa, kertoi opetusneuvos Dinah Arifulla Opetushallituksesta.
– Turvallista hoitoa varhaiskasvatuksessa edistävät pienet ryhmäkoot sekä riittävä määrä varhaiskasvatuksen koulutettuja ammattilaisia, Inberg kertoo.
– SuPer ja Opetushallitus haluavat yhdessä vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kentän valmiuksia, selkeyttää vastuunjakoa sekä kirkastaa eri ammattiryhmien rooleja lääkehoitoa toteutettaessa ja sen turvallisuutta varmistettaessa, Arifulla ja Inberg sanovat.
SuPerin kasvatus- ja ohjausalojen työryhmälle tunnustus lasten lääkehoidon turvallisuuden edistämisestä
Superilaisten lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien työryhmälle on myönnetty Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkki ja diplomi työstä, jolla se on edistänyt lääkehoidon turvallista toteuttamista ja tietoisuutta laajasti Suomessa.
Työryhmän jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota epäkohtiin ja näin parantaneet yksittäisten lasten, koko päiväkodin tai jopa koko kunnan tai kaupungin varhaiskasvatuksen lääkehoitoturvallisuutta ja työntekijöiden osaamista.
Taustatietoa
Maailman terveysjärjestö WHO:n julkistamaa maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään seitsemättä kertaa 17.9. Päivä tunnetaan Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä, jonka teema tänä vuonna on ”Turvallista hoitoa ja palvelua jokaiselle vastasyntyneelle ja lapselle”.
Päivän slogan ”Turvallinen alku elämälle” korostaa lasten erityistä haavoittuvuutta hoidon aiheuttamille riskeille ja vahingoille. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hoidon turvallisuudesta ja niiden riskeistä. Samalla halutaan kannustaa toimijoita turvallisuuden edistämiseen.
