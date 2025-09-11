Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Syksyn influenssa- ja koronarokotukset alkavat Helsingissä syyskuun lopulla

16.9.2025 13:27:40 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Helsinki tarjoaa maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia henkilöille, jotka kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotussuosituksen piiriin. Rokotuksia annetaan porrastetusti ikäryhmittäin ja vain ajanvarauksella.

""
Koronarokotusten kohderyhmät ovat muuttuneet viime vuodesta. Silja Minkkinen

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa annettiin viime kaudella yli 130 000 influenssarokotetta ja yli 95 000 koronarokotetta. Tänä vuonna THL:n rokotussuositus on muuttunut koronarokotusten osalta ja kohderyhmä on pienentynyt. Influenssarokotuksen kohderyhmät ovat pysyneet samana. 

“Suosittelemme kaikkia kohderyhmiin kuuluvia helsinkiläisiä tulemaan rokotettavaksi rokotusviikoilla. Rokotteet suojaavat erityisesti influenssan ja koronataudin vakavilta muodoilta”, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Jarja Ijäs.

Rokotukset terveysasemilla 30.9.–14.11.

Terveysasemilla rokotukset aloitetaan iäkkäimmistä:

  • 75 vuotta täyttäneitä rokotetaan 30.9.–10.10. 
  • 65–74-vuotiaita rokotetaan 13.10.–24.10.
  • Alle 65-vuotiaita rokotetaan 27.10.–14.11.


75 vuotta täyttäneet ja 65–74-vuotiaat voivat varata ajan rokotukselle myös oman ikäryhmänsä jälkeisille rokotusviikoille.

65 vuotta täyttäneiden ajanvaraus aukeaa 16.9. Maisassa ja 17.9. rokotusten ajanvarauspuhelimessa, p. 09 310 46300, joka palvelee ma-pe klo 8-16. Alle 65-vuotiaiden ajanvaraus aukeaa 8.10. Maisassa ja puhelimessa.

Rokotuksia annetaan myös muissa palveluissa

Helsingin sairaalan vuodeosastot, seniorikeskukset, palvelutalot, kotihoito sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto rokottavat asiakkaitaan loka-marraskuun aikana.

Äitiys- ja lastenneuvolat rokottavat asiakkaitaan 27.10.2025-30.1.2026.

”Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat saavat influenssarokotuksen omasta neuvolasta terveystarkastuksen yhteydessä tai erillisellä ajanvarauksella. Koronarokotuksia annamme kohderyhmiin kuuluville keskitetysti Ruoholahden neuvolassa vain ajanvarauksella”, kertoo äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg.

Koronarokotuksen tehosteannoksen kohderyhmät ovat muuttuneet

THL:n suositukset koronarokotusten kohderyhmistä ovat muuttuneet viime vuodesta. 
Tänä vuonna maksuttomaan koronarokotteeseen ovat oikeutettuja:

  • hoivakodeissa tai säännöllisesti järjestetyssä kotihoidossa olevat iäkkäät sekä omaishoidettavat iäkkäät henkilöt
  • kaikki 75 vuotta täyttäneet
  • kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt
  • yli 18-vuotiaat, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.

Influenssarokotuksia tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna:

  • 6 kk – 6-vuotiaat lapsille
  • 65 vuotta täyttäneille
  • raskaana oleville
  • varusmiespalveluksen ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville
  • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluville
  • vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiirille
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ja lääkehuollon henkilöstölle, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon (saavat rokotuksen ensisijaisesti työterveyshuollosta)
  • pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa asuville tai oleskeleville.

Maksutonta influenssarokotetta tarjotaan myös henkilöille, joilla on työnsä tai muiden olosuhteiden vuoksi riski saada lintuinfluenssatartunta.

Lue lisää syksyn influenssa- ja koronarokotuksista verkko-osoitteessa hel.fi/rokotukset.

