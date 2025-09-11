Syksyn influenssa- ja koronarokotukset alkavat Helsingissä syyskuun lopulla

Selvitä miten elintapasi vaikuttavat riskiisi sairastua 11.9.2025 12:35:55 EEST | Tiedote

MedicubeX-itsemittauspisteet ja Omaolo-terveystarkastus toimivat nyt yhdessä. Tekemällä ensin mittaukset ja sitten samalla laitteella terveystarkastuksen voit selvittää, miten esimerkiksi henkinen hyvinvointisi ja elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua. Tarkastus antaa kattavan raportin terveydentilastasi.