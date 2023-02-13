Mastermark Oy on alansa ainoa suomalainen EcoVadis-kultatason saavuttanut yritys

”Tavoitteemme on tarjota markkinoiden paras asiakaskokemus ja olla vastuullisuuden ja teknologian edelläkävijä. Meille jo kolmannen kerran myönnetty EcoVadis-kultasertifikaatti kertoo, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Mastermark Oy:n toimitusjohtaja Lauri Honka.

EcoVadis on kansainvälisesti tunnetuin ja arvostetuin vastuullisuusarviointijärjestelmä, jonka kautta arvioidaan yritysten vastuullisuustyötä neljässä kategoriassa: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, eettisyys ja kestävät hankinnat. Arvioinnin perustana ovat kestävän kehityksen standardit kuten Global Reporting Initiative, YK:n Global Compact ja ISO 26000.

EcoVadiksen lisäksi Mastermarkille on myönnetty laatusertifikaatti ISO 9001, ympäristösertifikaatti ISO 14001, työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti ISO 45001. Tunnustukset parantavat kilpailukykyä ja takaavat toiminnan laadun.

”Sertifikaatit ovat osoitus meidän sitoutumisesta yhdenmukaisiin työtapoihin kaikissa työvaiheissa”, sanoo Mastermarkin hallinto- ja vastuullisuusjohtaja Heli Ahonen.

Mastermark on osa YK:n Global Compact -verkostoa, joka on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja vastuullisuuteen. Science Based Target initiative (tieteeseen perustuva ilmastotavoite) ohjaa Mastermarkin päästövähennystavoitteiden asettamista.

Jatkuva vastuullisen tuotemalliston kehittäminen on saanut asiakkailta erinomaista palautetta.

”Olemme tuoneet paljon vastuullisia ja kierrätetyistä materiaaleista tehtyjä tuotteita valikoimaamme, jotta vastaamme muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi päästökompensoimme useiden tuotteiden hiilijalanjälkeä osallistumalla Gold Standard Puhdas Vesi -hankkeeseen Ugandassa ja hyvitämme omaa hiilijalanjälkeämme istuttamalla metsää Suomeen ja siten luomalla uusia hiilinieluja”, sanoo Lauri Honka.

Lisätietoja antaa Heli Ahonen, hallinto- ja vastuullisuusjohtaja, Mastermark Oy, heli.ahonen@mastermark.fi

Mastermark Oy, Viestintä

mastermark@mastermark.fi