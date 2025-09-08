Wolfcom

Vuosi huipulla − cocktailbaari Kupoli juhlii merkkipäiväänsä

16.9.2025 12:51:30 EEST | Wolfcom | Tiedote

Vuosi sitten NH Collection Helsinki Grand Hansa -hotellin ikonisen tornin kupoliin avautunut Kupoli-cocktailbaari hurmasi hetkessä sekä helsinkiläiset että matkailijat. Klassisia cocktaileja ja pohjoista luontoa yhdistävä konsepti sekä historiallisen voimalan lanterniin rakennettu uniikki tila tarjoavat elämyksen, jonka kruunaavat 360 asteen panoraamanäkymät yli kaupungin kattojen. Kupoliin tullaan uteliaisuudesta, ja palataan yhä uudelleen tunnelman, palvelun ja taidokkaiden juomien vuoksi.

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana Kupoli on lunastanut paikkansa Suomen cocktail-kartalla.  

”Elämykset, historia ja paikalliset, ainutlaatuiset piirteet kulkevat läpi koko NH Collection Helsinki Grand Hansan. Juuri nämä teemat trendaavat nyt vahvasti myös kansainvälisesti ravintola- ja matkailualalla. On ollut ilo huomata, että sekä hotellivieraat että helsinkiläiset ovat ottaneet Kupolin omakseen ja suosio ei ole laskenut uutuudenviehätyksen jälkeen vaan päinvastoin”, kertoo NH Collection Helsinki Grand Hansan hotellinjohtaja Tom Strandberg.  

Kävijät ylistävät Kupolia nimenomaan kokonaisvaltaisen elämyksen tarjoilemisesta.   

”Olemme hioneet asiakaspolun yksityiskohtia ja panostaneet henkilökohtaiseen palveluun. Tehtävämme ei ole vain valmistaa cocktaileja ja tarjoilla niitä pöytään, vaan tarjota mieleenpainuvia elämyksiä. Kun vierailulta saa paljon enemmän kuin cocktailin, se saa ihmiset palaamaan”, sanoo Kupolia luotsaava Bar Manager Timo Siitonen.  

Vuodenajat maistuvat Kupolin cocktaileissa. Viime talvena listalta suosikeiksi nousivat omenan ja kirsikan täyteläiset aromit, keväällä heräilevän luonnon kukkaisuus ja kesällä auringossa kypsyneiden marjojen makeus.   

”Asiakkaitamme kiehtoo pohjoismainen lähestymistapa juomiin. Luonto maistuu cocktaileissa, ja neljän vuodenajan luoma tunnelma korostuu, kun keskiyön valo tai talven syvä hämärä tulvii ikkunoista sisään. On palkitsevaa yllättää kotimaisetkin kävijät tarjoamalla tuttuja aineksia uudessa yhteydessä ja yllättävässä muodossa”, Siitonen jatkaa.  

Myös alkoholittomat vaihtoehdot ovat nousseet osaksi Kupolin identiteettiä.   

”Kaikki cocktailemme on saatavilla myös mocktaileina, ja alkoholittomien trendi on selvästi kasvussa. Nautiipa juomansa alkoholilla tai ilman, elämys on kaikille yhtä mieleenpainuva ja koko seurue voi jakaa sen yhdessä”, sanoo Siitonen, joka tunnetaan myös mocktail-kulttuurin uranuurtajana.  

Kupoli kehittää jatkuvasti palvelupolkuaan ja juomatarjoamaansa, muun muassa yrityksille ja ryhmille on tarjolla cocktail-kouluja Kupolin huippuammattilaisten vetäminä. Tavoitteena on myös vahvistaa kansainvälistä tunnettuutta ja tehdä suomalaista cocktail-osaamista ja raaka-aineita tutuksi maailmalla.  

”Olemme saaneet mukavasti huomiota myös kansainvälisesti ja haluamme edistää sekä Kupolin että koko suomalaisen cocktail-osaamisen tunnettuutta. Suunnitteilla on muun muassa bar takeovereita, kuten toteutimme yhdessä arvostetun tukholmalaisen Röda Husetin kanssa”, Siitonen kertoo.  

Kuluneen vuoden sesonkisuosikit:  

  • Talvi – Apple & Brown Butter Whisky Sour, Beeswaxed Sidecar  

  • Kevät – Wheatgrass Sour, Apple Blossom Fizz  

  • Kesä – Garden 75, Strawberry Re-imagined  

  • Syksy – uusi menu julkaistiin syyskuussa

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana NH Collection Helsinki Grand Hansa -hotellin tornin kupoliin avattu Kupoli-cocktailbaari on lunastanut paikkansa Suomen cocktail-kartalla. Sekä hotellivieraat että helsinkiläiset ovat ottaneet Kupolin omakseen ja suosio ei ole laskenut uutuudenviehätyksen jälkeen. Kupoliin tullaan uteliaisuudesta, ja palataan yhä uudelleen tunnelman, palvelun ja taidokkaiden juomien vuoksi.
