Antti Oksa päivittäistavarakaupan ja Sebastian Nyström käyttötavarakaupan johtajaksi SOK:lle

Antti Oksa on nimitetty päivittäistavarakaupan johtajaksi SOK:lle 16.9. alkaen. Oksa on aloittanut kaupparyhmän palveluksessa vuonna 2006 S-Trainee-valmennettavana ja on ennen uutta tehtäväänsä toiminut monipuolisesti päivittäistavarakaupan alueella. Viimeisimpänä hän on vastannut SOK:n päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisesta.

Sebastian Nyström on nimitetty käyttötavarakaupan johtajaksi SOK:lle 16.9. alkaen. Tehtävä on S-ryhmässä uusi. Nyströmin vastuualueeseen kuuluu käyttötavarakauppa Prisma-, Sokos- ja Sokos Emotion -ketjubrändeissä, ja johtajat Virpi Viinikainen ja Mika Laakso raportoivat jatkossa hänelle. Nyström tulee roolissaan keskittymään erityisesti S-ryhmän käyttötavarakaupan digitaalisuuden kehittämiseen. Sebastian Nyström aloitti SOK:lla vuonna 2015 strategiajohtajana ja on viimeisimpänä työskennellyt digipalveluista, IT:stä ja asiakkuudesta vastaavana muutosjohtajana.

Ville Kinnunen on nimitetty Chief Digital Officer -tehtävään ja konsernijohtoryhmän jäseneksi SOK:lle 16.9. alkaen. Ville Kinnunen on työskennellyt SOK:lla IT-johtajana vuodesta 2018. Hän vastaa jatkossa IT-palveluiden lisäksi myös digitaalisten kyvykkyyksien ja tekoälyn (AI) kehittämisestä.

”Olemme S-ryhmässä nostaneet asiakashyödyn tuoreen strategiamme kovaan ytimeen. Digitaalisuuden tuoma älykkyys ja teho ottavat yhä merkittävämpää roolia siinä, että voimme tarjota asiakkaillemme aina edullisen ostoskorin ja palvelut. Haluamme myös tosissamme haastaa kansainväliset jätit verkkokaupassa, omilla vahvuuksillamme”, taustoittaa SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

Lisätiedot:

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook, puh. 040 593 9199

Kenttäjohtaja Arttu Laine, SOK, puh. 040 026 4200