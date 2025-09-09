Asuntomarkkinakatsaus: asuntokaupasta positiivisia merkkejä

Danske Bank ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,0 prosenttia. Ensi vuonna pankki ennustaa asuntojen hintojen nousevan 3,0 prosenttia. Vuonna 2024 asuntojen hinnat laskivat 3,5 prosenttia. Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että hintataso on saattanut saavuttaa pohjansa alkuvuoden aikana.

”Kauppojen määrä vanhoissa asunnoissa lähestyy normaalia tasoa, vaikka hintojen todellista käännettä ei ole vielä tapahtunut. Kehitys on vaihtelevaa alueesta ja asunnon koosta riippuen. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on parantunut, mutta korkea työttömyys näkyy varovaisuutena asuntomarkkinoilla. Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat erittäin matalia, vaikka asuntojen hinnat ovat ansiotasoon verrattuna alimmalla tasolla lähes 20 vuoteen”, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Vanhojen asuntojen markkina on jatkanut varovaista elpymistä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2025 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta laskivat saman verran vuoden takaiseen verrattuna.

”Heinäkuussa kiinteistövälittäjien raportoimat kauppamäärät osoittavat, että asuntojen myyntimäärä oli lähes 3600 kauppaa kuukaudessa, kun 10 vuoden keskiarvo on noin 3800 kauppaa kuukaudessa. Tämä viittaa huomattavaan normalisoitumiseen viime vuoteen verrattuna. Uusien asuntolainojen nostomäärät ovat myös elpyneet tasoille, jotka ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja.”

Kotitaloudet hyötyvät laskeneista koroista

Euroopan keskuspankin (EKP) koronleikkausten ansiosta kotitalouksien korkomenot ovat pienentyneet, ja heinäkuussa 2025 kaikkien asuntolainojen keskimääräinen korko oli laskenut 2,9 prosenttiin verrattuna 4,1 prosentin huippuun maaliskuussa 2024.

Danske Bank ei odota EKP:ltä enää lisää koronlaskuja, mutta korontarkistuspäivät tuovat monille kotitalouksille säästöä korkomenoissa vielä loppuvuoden aikana. Arvioimme, että korkojen lasku vähentää kotitalouksien asuntolainojen ja kulutusluottojen korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa vuoden 2025 aikana.

”EKP:n aiemmin tekemät koronleikkaukset valuvat kotitalouksien pääosin 12 kuukauden euriboreihin sidottuihin asuntolainoihin. Tämä korkomenojen lasku tukee kotitalouksia ja todennäköisesti myös asuntomarkkinoita etenkin ensi vuonna”, sanoo Kaisa Kivipelto.