Uusi innovaatiomateriaali ja kiertotalousdesign yhdistyvät: Lovia ja Brightplus esittelevät 100 % kierrätettävän, biopohjaisen laukun

Uusi standardi vastuullisessa muodissa

Lovia ja Brightplus ovat iloisia voidessaan julkistaa yhteistyönsä tuloksena syntyneen eksklusiivisen laukkumalliston. Mallisto on Lovian suunnittelema ja se valmistetaan ensimmäistä kertaa Brightplusin kehittämästä edistyksellisestä innovaatiomateriaalista.

BrightBio® KAIKU on vedenpitävä, kestävä ja täysin vapaa PFAS-yhdisteistä sekä muista myrkyllisistä kemikaaleista. Materiaali valmistetaan biopohjaisista, uusiutuvista raaka-aineista, kuten soijaöljystä ja muista teollisuuden syömäkelvottomista sivuvirroista. Tämä innovatiivinen materiaali edustaa kiertotalouden tulevaisuutta: tuote on suunniteltu kierrätettäväksi elinkaarensa lopussa ja voidaan uudelleenkäyttää uusissa tuotteissa. BrightBio® KAIKU on OEKO-TEX®-sertifioitu, mikä takaa turvallisuuden ja kestävyyden tuotteen ulkonäöstä ja laadusta tinkimättä.



Kiertotalouden ja designin yhdistelmä

Kiertotalouden edelläkävijänä Lovia on syvästi sitoutunut muotiteollisuuden uudistamiseen. Jo kymmenen vuoden ajan brändi on luonut modernia designia jäljitettävästi ylijäämämateriaaleista. Painotus läpinäkyvyyteen ja hukkamateriaalien hyödyntämiseen tukee täydellisesti Brightplus Oy:n missiota, bio­pohjaisten ja kierrätettävien materiaaliratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyössä lanseerattava tuote havainnollistaa kiertotalouden todellista potentiaalia muodissa. Elinkaarensa lopussa tuoteen materiaali voidaan palauttaa uudelleen käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen, ilman että sen laatu kärsii.

Nimi KAIKU kuvastaa tuotefilosofiaa, jossa jokainen teko ja valinta heijastuvat ympäristöön ja auttavat meitä ymmärtämään toimintamme vaikutukset. Tavoitteenamme on täydellinen kiertokulku, ja ihanteena on materiaalin säilyttäminen kierrossa ilman, että sen laatu heikkenee.

”Missiomme on alusta asti ollut täydellisen syklin luominen, jossa materiaalit säilyvät kierrossa, eikä jätettä synny. KAIKU-projektissa tämä ideaali toteutuu konkreettisesti, ja yksi unelmistamme tulee todeksi.”

— Outi Korpilaakso, Lovian perustaja ja luova johtaja

”Tämä on ollut inspiroiva matka. Lovian kunnianhimoinen visio on ohjannut kehitystyötämme parantamaan materiaalimme muokattavuutta ja ulkonäköä. Yhteistyö konkretisoi ylijäämävirtojen potentiaalia ja olemme iloisia voidessamme osaamisellamme edistää muodin kestävämpää tulevaisuutta.”

— Milja Hannu-Kuure, Brightplusin toimitusjohtaja

Yhdistämällä LOVIAn design-osaamisen ja Brightplus Oy:n uraauurtavan materiaaliteknologian, tarjoamme innovatiivisen ja kestävän ratkaisun. Yhteistyömme on osoitus yhteisestä sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja edistykseen, ja iloitsemme tästä mahdollisuudesta edistää vastuullisempaa muodin tulevaisuutta.

KAIKU-laukkumallisto lanseerataan virallisesti 17. syyskuuta 2025. Tuotteet ovat tilattavissa Lovian verkkokaupasta, sekä esillä Kollektiv Showroomissa, Kämp Galleriassa (Mikonkatu 1, Helsinki). Jokainen laukku valmistetaan tilauksesta ylituotannon välttämiseksi.

Lehdistömateriaalit ovat ladattavissa täältä.