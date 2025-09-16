Aluehallitus: hyvinvointialueen strategialuonnoksesta voi antaa lausunnon tai palautetta 17.9. alkaen

Hyvinvointialuelaki ohjaa hyvinvointialueita tarkistamaan strategiansa kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointialueen uuden strategian valmistelu on aloitettu keväällä 2025 Pohteen uuden valtuuston aloitettua työnsä. Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta marraskuussa 2025.

Aluehallitus päätti lähettää strategialuonnoksen lausuntokierrokselle.

− Toivomme runsaasti palautetta, jotta eri näkökulmat saadaan huomioitua jatkovalmistelussa. Lautakunnat ja aluehallitus työstävät strategialuonnosta lausuntokierroksen jälkeen eteenpäin aluevaltuustolle päätettäväksi. Strategia on hyvinvointialueen tärkein asiakirja ja on tärkeää, että se on meidän näköisemme ja koko alueen yhteinen, toteaa puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä kuluvan vuoden aikana

Pohteen uuden strategian valmistelun tueksi on laadittu toimintaympäristökatsaus sekä tulevaisuuskatsaus. Lisäksi taustavalmisteluna on tehty analyysi nykyisen strategian tavoitteiden ja indikaattoreiden toteutumisesta.

Ennen lausuntokierroksen aloittamista strategian päivittämiseksi on myös toteutettu sähköisiä kyselyjä ja sidosryhmätilaisuuksia. Lisäksi on järjestetty muun muassa työpajoja henkilöstön edustajien kanssa. Hyvinvointialueen luottamushenkilöt ovat käsitelleet strategian kokonaisuuksia seminaareissa ja työpajoissa sekä eri toimielimissä.

Palautetta voi antaa Pohteen verkkosivujen kautta

Lausuntokierroksen aikana asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä uudesta hyvinvointialueen strategian luonnoksesta. Näkemyksiä hyödynnetään strategian jatkovalmistelussa.

Luonnoksesta voi antaa palautetta tai virallisen lausunnon. Palautetta voi antaa nimettömänä. Lausunnon voi antaa yksittäinen kansalainen, järjestö, yritys, viranomainen tai muu taho. Lausuntoaika alkaa 17.9. kello 8 ja päättyy 8.10. kello 14.

Tarkemmat ohjeet ja mahdollisuus palautteen ja lausunnon antamiseen löytyvät Pohteen verkkosivuilta: Lausuntokierros hyvinvointialueen strategian luonnoksesta.

Muita päätöksiä

Aluehallitus hyväksyi Kuusamon pelastusaseman toteutusvaiheen aloittamisen. Hanke sisältää tilat pelastustoimelle ja ensihoidolle. Toteutusvaiheen sopimus on arvoltaan 8,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa lokakuussa 2025 ja kohde on valmis lokakuussa 2026. Toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa tammikuussa 2027.

Palvelualuejohtajan viran lakkauttaminen vammaispalvelujen toimialueella hyväksyttiin. Viran lakkauttaminen liittyy vammaispalvelujen organisaatiomuutokseen, jossa kolme alueellisten palvelujen palvelualuetta yhdistettiin kahdeksi palvelualueeksi 1.1.2025 alkaen.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.9.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.