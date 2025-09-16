Aluehallitus: hyvinvointialueen strategialuonnoksesta voi antaa lausunnon tai palautetta 17.9. alkaen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.9. puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti aloittaa lausuntokierroksen Pohteen uudesta strategiasta. Asukkaat, henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä strategian luonnoksesta Pohteen verkkosivuilla 17.9.−8.10.2025.
Hyvinvointialuelaki ohjaa hyvinvointialueita tarkistamaan strategiansa kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointialueen uuden strategian valmistelu on aloitettu keväällä 2025 Pohteen uuden valtuuston aloitettua työnsä. Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta marraskuussa 2025.
Aluehallitus päätti lähettää strategialuonnoksen lausuntokierrokselle.
− Toivomme runsaasti palautetta, jotta eri näkökulmat saadaan huomioitua jatkovalmistelussa. Lautakunnat ja aluehallitus työstävät strategialuonnosta lausuntokierroksen jälkeen eteenpäin aluevaltuustolle päätettäväksi. Strategia on hyvinvointialueen tärkein asiakirja ja on tärkeää, että se on meidän näköisemme ja koko alueen yhteinen, toteaa puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä kuluvan vuoden aikana
Pohteen uuden strategian valmistelun tueksi on laadittu toimintaympäristökatsaus sekä tulevaisuuskatsaus. Lisäksi taustavalmisteluna on tehty analyysi nykyisen strategian tavoitteiden ja indikaattoreiden toteutumisesta.
Ennen lausuntokierroksen aloittamista strategian päivittämiseksi on myös toteutettu sähköisiä kyselyjä ja sidosryhmätilaisuuksia. Lisäksi on järjestetty muun muassa työpajoja henkilöstön edustajien kanssa. Hyvinvointialueen luottamushenkilöt ovat käsitelleet strategian kokonaisuuksia seminaareissa ja työpajoissa sekä eri toimielimissä.
Palautetta voi antaa Pohteen verkkosivujen kautta
Lausuntokierroksen aikana asukkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat kertoa näkemyksensä uudesta hyvinvointialueen strategian luonnoksesta. Näkemyksiä hyödynnetään strategian jatkovalmistelussa.
Luonnoksesta voi antaa palautetta tai virallisen lausunnon. Palautetta voi antaa nimettömänä. Lausunnon voi antaa yksittäinen kansalainen, järjestö, yritys, viranomainen tai muu taho. Lausuntoaika alkaa 17.9. kello 8 ja päättyy 8.10. kello 14.
Tarkemmat ohjeet ja mahdollisuus palautteen ja lausunnon antamiseen löytyvät Pohteen verkkosivuilta: Lausuntokierros hyvinvointialueen strategian luonnoksesta.
Muita päätöksiä
Aluehallitus hyväksyi Kuusamon pelastusaseman toteutusvaiheen aloittamisen. Hanke sisältää tilat pelastustoimelle ja ensihoidolle. Toteutusvaiheen sopimus on arvoltaan 8,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa lokakuussa 2025 ja kohde on valmis lokakuussa 2026. Toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa tammikuussa 2027.
Palvelualuejohtajan viran lakkauttaminen vammaispalvelujen toimialueella hyväksyttiin. Viran lakkauttaminen liittyy vammaispalvelujen organisaatiomuutokseen, jossa kolme alueellisten palvelujen palvelualuetta yhdistettiin kahdeksi palvelualueeksi 1.1.2025 alkaen.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.9.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Turvallinen alku elämälle – asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.16.9.2025 09:51:16 EEST | Tiedote
Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt 17. syyskuuta maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Tänä vuonna päivän teemana on Turvallista hoitoa ja palvelua jokaiselle vastasyntyneelle ja lapselle.
Aluevaltuusto keskusteli taloudesta ja toiminnasta sekä hyväksyi osavuosikatsauksen15.9.2025 16:12:26 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 15.9.2025 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto sai katsauksen ajankohtaiseen tilanteeseen sekä vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuolikkaan toimintaan ja talouteen. Osavuosikatsaus kertoo sekä haasteista että myönteisistä kehityskuluista. Talousarvioon kohdistuu ylitysriskiä loppuvuonna.
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen puhelinnumero vaihtuu: jatkossa kyydit tilataan Tervia Logistiikan omasta palvelunumerosta15.9.2025 12:39:44 EEST | Tiedote
Tervia Logistiikka on vastannut 1.1.2025 alkaen Lapin hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Keskiviikosta 24.9.2025 alkaen kyydit tilataan Tervia Logistiikan uudesta palvelunumerosta. Taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.
Tulevaisuuslautakunta lähetti luonnoksen hyvinvointialueen strategiasta aluehallitukselle lausuntokierroksen aloittamiseksi12.9.2025 10:07:10 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 11.9. Lautakunta päätti kokouksessaan hyvinvointialuestrategian lausuntoluonnoksesta ja lähetti sen aluehallituksen käsittelyyn. Eri sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä strategian luonnoksesta aluehallituksen käsittelyn jälkeen.
Ajanvaraus syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotuksiin alkaa12.9.2025 08:04:07 EEST | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin loka-marraskuussa 2025. Aika rokotukseen varataan verkossa tai puhelimella. Joillakin paikkakunnilla rokotuksia järjestetään myös ilman ajanvarausta. Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot on julkaistu Pohteen verkkosivulle Influenssa- ja koronarokotus. Samalla rokotuskerralla saa influenssarokotteen ja koronarokotteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme