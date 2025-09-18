Roosa nauha -keräys menee päin elämää
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme rakastetuin keräys syövän voittamiseksi. Roosa nauhan suunnittelija Katja Ståhl kehottaa meitä liputtamaan elämän puolesta ja menemään rohkeasti päin elämää. Ståhl kannustaa kaikkia osallistumaan Roosa nauha -keräykseen suomalaisen syöpätutkimuksen, sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Vuonna 2025 keräyksen teemana on rintasyöpä, joka on naisten yleisin syöpä Suomessa.
Ilman tutkimusta ei olisi syöpähoitoja, ja tutkimus tarvitsee pitkäjänteistä rahoitusta.
“Tämän vuoden Roosa nauha kampanjassa on iloa ja voimaa. Katja kehottaa meitä kaikkia olemaan rohkeita ja liputtamaan elämän puolesta. Tämä on erinomainen viesti meille kaikille. Kutsumme kaikki mukaan Roosa nauha -keräykseen ja nostamaan liput salkoon syöpätutkimuksen ja elämän puolesta”, sanoo Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.
“Roosa nauha palaa tänä vuonna juurilleen. Keräys alkoi yli 20 vuotta sitten rintasyöpätutkimuksen tukemisesta ja tänä päivänä tuetun tutkimuksen ansiosta jo 9/10 selviää rintasyövästä. Ikärakenteen muutos ja väestömäärän kasvu ennustavat kuitenkin syöpädiagnoosien määrän lisääntymistä ja tarvitsemme Roosa nauha -keräystä. Meidän tehtävämme on liputtaa elämän puolesta ja sen me teemme tukemalla suomalaista syöpätutkimusta”, vahvistaa Meller.
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa. Keräys alkaa 18.9. ja jatkuu lokakuun loppuun. Roosa nauhat ja rannekkeet ovat myynnissä marraskuun loppuun saakka. Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Roosa nauha -keräyksellä on tuettu tutkimusta ja syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään jo vuodesta 2003.
Katja Ståhl: ”Jokaisen Roosa nauhan takana on tarina”
Tämän vuoden Roosa nauhan suunnitteli toimittaja-juontaja Katja Ståhl. Hän pitää syöpätutkimuksen jatkumista Suomessa välttämättömänä ja lähti keräyksen keulakuvaksi mielellään.
”En äkkiä keksi tärkeämpää asiaa, johon lähteä mukaan. Suvussani on kuoltu paljon syöpään”, Ståhl sanoo.
”Roosa nauha -keräys on jokaiselle suomalaiselle asia, jonka puolesta on helppo liputtaa. Tulee hyvä mieli, kun näkee vastantulijalla rinnassa Roosa nauhan. Jokaisen Roosa nauhan takana on tarina, jonka takia ihminen haluaa sitä kantaa. Tämä Roosa nauha voi olla jollekin se ratkaiseva läpimurto, jolloin lippu nousee puolitangon yli korkeuksiin. Vain tutkimusta rahoittamalla voidaan taata, että saamme hyvää hoitoa myös tulevaisuudessa”, Ståhl painottaa.
Päin elämää liputus on elementtinä myös tämän vuoden nauhoissa. Katja Ståhl on suunnitellut näyttävän rintanauhan lisäksi myös uuden Roosa nauha -rannekkeen.
Tutkimusteemana rintasyöpä
Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain yli 5 200 ihmistä ja se on toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja. Tutkimuksen ansiosta löydetään yhä parempia hoitoja ja toivoa sairastuneille. Jokainen estetty syöpäkuolema on tutkimuksen ansiota.
Lahjoittajien tuella valtava merkitys
Syöpäsäätiön lahjoittajat mahdollistavat sen, että tutkimus jatkuu ja Syöpäsäätiö voi tukea pitkäjänteisesti syöpätutkijoita. Tutkimuksen avulla löydetään uusia täsmähoitoja ja tehoavia lääkeyhdistelmiä, tie parempiin hoitoihin ja syöpäkuolemien vähentämiseen.
Nauhoilla, tuotteilla ja lahjoituksilla syöpää vastaan
Roosa nauha -keräys on käynnissä 18.9.–31.10.
- Viiden euron hintaisia Roosa nauhoja myyvät K-ryhmän päivittäistavarakaupat, K-Raudat, Kespron tukut, S-ryhmän liikkeet ja Lindexin myymälät sekä alueelliset syöpäyhdistykset ja Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland.
- Roosa nauha -ranneketta (9 €) on myynnissä rajallinen määrä K-ryhmän päivittäistavarakaupoissa, K-raudoissa, S-ryhmän liikkeissä ja Lindexin myymälöissä.
- Roosa nauhat ja rannekkeet ovat myynnissä marraskuun loppuun saakka.
- Syöpätutkimusta voi tukea myös ostamalla myynnissä olevia Roosa nauha –kampanjatuotteita. Tutustu virallisten yhteistyökumppaneiden tuotteisiin: roosanauha.fi/tuotteet
Lahjoituksen keräykseen voi tehdä
- verkossa yksityishenkilönä osoitteessa roosanauha.fi/lahjoita tai yrityksenä: roosanauha.fi/yrityslahjoitus
- lahjoitustilille FI20 2344 1800 0032 29 viitteellä 5445 ja yritykset viitteellä 54454, maksun saaja Syöpäsäätiö
- tekstiviestillä numeroon 16499, viestivaihtoehdot ROOSA (10€), ROOSA15 (15€) tai ROOSA30 (30€). Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskussa.
- MobilePaylla: lahjoita haluamasi summa numeroon 55714
Roosa nauha -päivää vietetään perjantaina 3.10.
Hyväntekeväisyysohjelma Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa nähdään livelähetyksenä MTV3:lla sunnuntaina 26.10. klo 19.30. Lisäksi 20.9. nähdään Yle TV1:ssä klo 21 Elämäni biisi, jota tähdittävät entiset Roosa nauhan suunnittelijat.
Keräyksen materiaalit: Roosa nauha 2025 kuvat median käyttöön – Google Drive
Syöpäsäätiö
Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 75 vuotta syövän voittamiseksi.
Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yli 75 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen hyväksi.
