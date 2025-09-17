Puupalkinto 2025 ehdokkaat on valittu

Vuoden 2025 puupalkintoehdokkaat:

Jaala Areena Kontion koulu Kuokkalan Kalon Lagmansgården koulukoti Lapin keskussairaalan laajennus Linnunradan päiväkoti Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus Rauhanranta Sammontalo Talo Meriportti Veisto Villa Kumpu

Tutustu Puupalkinto 2025 ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi osoitteessa: https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/

Yleisöäänestys on avoinna 15.10. asti. Puupalkinnon saaja ja yleisöäänestyksen tulos julkistetaan Puupäivässä Helsingin Messukeskuksen Siivessä 30.10.2025. Päivä kokoaa yhteen satoja teollisuuden ja kaupan sekä kunta- ja rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä.

Puupäivään on maksuton sisäänpääsy, varmista paikkasi!

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.

