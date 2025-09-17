Puupalkinto 2025 ehdokkaat on valittu
Vuoden 2025 puupalkintoehdokkaat on julkistettu ja yleisöäänestys avattu. Tämän vuoden puupalkintokisaan tuli 24 ehdotusta. Tuomaristo kävi jokaisen ehdotuksen huolellisesti läpi ja valitsi näistä 12 kohdetta ehdolle vuoden 2025 Puupalkinnon saajaksi.
Vuoden 2025 puupalkintoehdokkaat:
- Jaala Areena
- Kontion koulu
- Kuokkalan Kalon
- Lagmansgården koulukoti
- Lapin keskussairaalan laajennus
- Linnunradan päiväkoti
- Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus
- Rauhanranta
- Sammontalo
- Talo Meriportti
- Veisto
- Villa Kumpu
Tutustu Puupalkinto 2025 ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi osoitteessa: https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/
Yleisöäänestys on avoinna 15.10. asti. Puupalkinnon saaja ja yleisöäänestyksen tulos julkistetaan Puupäivässä Helsingin Messukeskuksen Siivessä 30.10.2025. Päivä kokoaa yhteen satoja teollisuuden ja kaupan sekä kunta- ja rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä.
Puupäivään on maksuton sisäänpääsy, varmista paikkasi!
Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.
Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.
Katso myös:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emmi InnaPuuinfo OyPuh:0505373908emmi.inna@puuinfo.fi
Kuvat
Linkit
Puuinfo Oy on suomalainen vastuullinen puunkäytön edistäjä
Puuinfo on yhteiskunnallinen yritys, joka ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja mahdollinen voitto käytetään yrityksen palveluiden kehittämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puuinfo Oy
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme