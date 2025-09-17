Puupalkinto 2025 ehdokkaat on valittu

17.9.2025

Vuoden 2025 puupalkintoehdokkaat on julkistettu ja yleisöäänestys avattu. Tämän vuoden puupalkintokisaan tuli 24 ehdotusta. Tuomaristo kävi jokaisen ehdotuksen huolellisesti läpi ja valitsi näistä 12 kohdetta ehdolle vuoden 2025 Puupalkinnon saajaksi.

Jatkoon päässeet ehdokkaat edustavat monipuolisesti puun käyttöä. Mukana on julkisia rakennuksia, asuinrakennuksia, monitoimitiloja, kouluja sekä vapaa-ajan rakennuksia.
Vuoden 2025 puupalkintoehdokkaat:

  1. Jaala Areena
  2. Kontion koulu
  3. Kuokkalan Kalon
  4. Lagmansgården koulukoti
  5. Lapin keskussairaalan laajennus
  6. Linnunradan päiväkoti
  7. Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus
  8. Rauhanranta
  9. Sammontalo
  10. Talo Meriportti
  11. Veisto
  12. Villa Kumpu

Tutustu Puupalkinto 2025 ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi osoitteessa: https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/puupalkinto-yleisoaanestys/

Yleisöäänestys on avoinna 15.10. asti. Puupalkinnon saaja ja yleisöäänestyksen tulos julkistetaan Puupäivässä Helsingin Messukeskuksen Siivessä 30.10.2025. Päivä kokoaa yhteen satoja teollisuuden ja kaupan sekä kunta- ja rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä.

Puupäivään on maksuton sisäänpääsy, varmista paikkasi!

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Kontion koulu
Kontion koulu
Kuva: Ville-Pekka Ikola
Lataa
Sammontalo
Sammontalo
Kuva: Rasmus Norlander
Lataa
Hietasaaren Veisto
Hietasaaren Veisto
Kuva: Hans Koistinen
Lataa
Lapin keskussairaalan laajennus
Lapin keskussairaalan laajennus
Kuva: Niclas Mäkelä
Lataa
Kuokkalan Kalon
Kuokkalan Kalon
Kuva: Kalle Kouhia
Lataa
Villa Kumpu
Villa Kumpu
Kuva: Marc Goodwin
Lataa
Talo Meriportti
Talo Meriportti
Kuva: Kalle Kouhia
Lataa
Rauhanranta
Rauhanranta
Kuva: Jenna Koivisto
Lataa
Linnunradan päiväkoti
Linnunradan päiväkoti
Kuva: Kalle Kouhia
Lataa
Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus
Mustikkamaan huolto- ja varastorakennus
Kuva: Mika Huisman
Lataa
Lagmansgården koulukoti
Lagmansgården koulukoti
Kuva: Kalle Kouhia
Lataa
Jaala Areena
Jaala Areena
Kuva: Petri Ryynänen
Lataa

Linkit

Puuinfo Oy on suomalainen vastuullinen puunkäytön edistäjä

Puuinfo on yhteiskunnallinen yritys, joka ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja mahdollinen voitto käytetään yrityksen palveluiden kehittämiseen.

