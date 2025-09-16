Kutsu medialle: Tervetuloa uuden Koskelan varikon peruskiven muuraukseen
Uutta Koskelan raitiovaunuvarikkoa toteuttava Akseli-allianssi kutsuu median edustajat osallistumaan varikon peruskiven muuraustapahtumaan.
Tilaisuus järjestetään ke 1.10. klo 14:30-15:30 Koskelan varikon työmaan yhteydessä, osoitteessa Valtimontie 10. Liitteenä aluekartta.
Tapahtuma järjestetään Akseli-allianssin omaan tyyliin, joten luvassa on myös yllätyksiä. Tarjolla on kakkukahvit. Alueella on juhlateltta.
Tilaisuudessa tunnelmiaan rakennusprojektista kertovat varikon tulevia käyttäjiä edustavat liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist ja kunnossapitoyksikön kehityspäällikkö Rami Iiskola Kaupunkiliikenteeltä yhdessä tilaajan hankejohtajan Lotta Koski-Lammin ja Akseli-allianssin projektipäällikön Antti Leskisen kanssa.
Vanhan varikon purkutyöt on saatu kesän aikana päätökseen ja maanrakennustyöt sekä paalutus on voitu aloittaa. Varikkoa rakennetaan kunnianhimoisin ympäristötavoittein, ja hankkeelle myönnettiin juuri suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti.
Valokuvaus
Työmaalla on voimassa valokuvaus- ja videointikielto. Peruskiven muuraustilaisuudessa valokuvaus ja videointi on rajoitettua, ja se on sallittua juhlateltassa.
Kohteeseen saapuminen
Tilaisuuteen saapuessanne ajakaa/kävelkää Koskelan varikon projektitoimiston parkkipaikalle. Parkkipaikalla on vastassa ja ohjaamassa Akseli-allianssin edustaja.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään 29.9.2025 klo 12.00 osoitteeseen maria.ovaskainen@sweco.fi.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Maria OvaskainenViestintäpäällikkö, Akseli-allianssiPuh:0447720700maria.ovaskainen@sweco.fi
Liitteet
Linkit
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Kruunusillat-raitiotien käyttöönottovaiheen valmistelut on aloitettu16.9.2025 08:45:03 EEST | Tiedote
Kruunusillat-raitiotien eli Laajasalon raitiotieyhteyden rakentaminen etenee ja Kaupunkiliikenne Oy ja HSL valmistautuvat jo käyttöönottovaiheeseen.
Nivelraitiovaunuja on saatu palautettua liikenteeseen, muutoksiin liikenteessä kannattaa kuitenkin varautua14.9.2025 19:03:36 EEST | Tiedote
Kantakaupungin raitiotien ajojännitteen nosto lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aiheutti vikoja vanhemmassa raitiovaunukalustossa. Kaupunkiliikenne Oy selvittää ongelman syitä ja on saanut osan vikaantuneista vaunuista korjattua. Sunnuntain liikenne saatiin pienin poikkeuksin ajettua käytettävissä olleella kalustolla. Maanantain raitioliikenteen aikatauluihin ei ennakoida tulevan merkittäviä muutoksia. Joitakin lähtöjä jäänee maanantaina kuitenkin ajamatta ja muutoksiin kannattaa varautua myös myöhemmin viikolla.
Raitiotien jännite nostettu onnistuneesti – nivelratikoissa ilmennyt haasteita14.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy nosti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kantakaupungin raitiotien ajojännitteen 600 voltin tasajännitteestä 750 VDC:hen. Jännitteen nostaminen onnistui suunnitellussa aikataulussa ja raitioliikenne alkoi sunnuntaiaamuna kello 07. Yön aikana Kaupunkiliikenne on kuitenkin tunnistanut haasteita vanhemman nivelraitiovaunukaluston osalta.
Suomenlinnan Liikenne täyttää 75 vuotta – vuosittain yli 2 miljoonaa matkustajaa4.9.2025 08:51:07 EEST | Tiedote
Suomenlinnan Liikenne Oy on liikennöinnyt Helsingin ja Suomenlinnan väliä jo 75 vuotta. 1950-luvulla järjestettyjen olympialaisten myötä aloitettu lauttaliikenne kuljettaa nykyisellään Suomenlinnaan jopa yli 2 miljoonaa kävijää vuosittain. Juhlapäivän kunniaksi järjestetään kahvitus 8.9. Suomenlinnan lauttarannassa matkustajille.
Kivikon konepaja on nyt avattu – radan osien tuotanto kolminkertaistuu2.9.2025 08:59:44 EEST | Tiedote
Kivikon konepaja luovutettiin Kaupunkiliikenne Oy:n hallintaan rakennuttajalta aikaisemmin kesällä. Nyt myös konepajan operatiivinen käyttöönotto on alkanut. Uudella konepajalla rakennetaan ja kunnossapidetään raitioteitä pääkaupunkiseudulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme