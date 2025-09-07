OSSI-Snacks - Ketoruokavalion sallittu herkku
Perunalastujen haastaja on ketodieetin sallittu herkku
Virossa useana vuonna parhaana snacksinä palkittu OSSI-snacks on hyvä herkku erilaisiin vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin. Tuotteet sisältävät yli 70% proteiinia sekä olemattoman pienen määrän hiilihydraattia.
Virossa valmistetut OSSI-tuoteperheen possusnacksit ovat edullinen proteiiniherkku lähes hiilihydraatitta.
OSSI-snacksit sisältävät makuvariantista riippuen 0,2-5g hiilihydraattia, mutta vastapainoisesti proteiinipitoisuus on hurja 70-72,3%! 40g annospussista proteiinia kertyy yli 28 grammaa, joten tuotteen suositushinnalla 1,79€ voidaan todeta kyseessä olevan hyvin edullinen proteiinin, joka sopii moneen käyttöön niin urheilun, kuin retkeilynkin tiimoilta.
Voimakassuolaisuuden vuoksi OSSI-tuotteita ei kuitenkaan suositella, mikäli kärsii esimerkiksi korkeasta verenpaineesta.
Mikä on korkean proteiinipitoisuuden lähde?
OSSI-tuotteet valmistetaan Suomessa osin (turhaan) aliarvostetusta porsaan kamarasta, josta poistetaan ylimääräinen rasva - jolloin pääosa materiaalia on enää proteiinia ja vettä. Tämän jälkeen tuotteet friteerataan eri mausteiden kera ja pakataan sopiviin annospusseihin kuluttajien iloksi.
Virossa palkittu tuote myös saatavissa myös Suomessa.
OSSI-tuotteet ovat useana vuonna palkittu Virossa parhaana snacksina ja Suomeen ne saapuivat vuonna 2024, kun Heavy Events Oy aloitti niiden maahantuonnin. Tuotteet ovat muun muassa kaikkien K-kauppojen tilattavissa Keskolta. Tuotteita saa myös esimerkiksi Suomen Voimalajiliiton ja Heavy Events Oy:n verkkokaupasta.
4 makua:
OSSI-tuotteiden makuvariantit ovat merisuolan, pippurin ja suolan, sinapin sekä chilinmakuiset variantit ja niiden parasta ennen päiväys on 9-12 kk valmistuksesta (merisuola 9kk, muut 12kk).
Tuotteiden tukkumyyntierä on 18kpl.
Perunalastujen haastaja on ketodieetin sallittu herkku:
Vähähiilihydraattinen ruokavalio, Atkins, Ketodieetti ym. - Monta nimeä ja yhdistävänä tekijänä hiilihydraattien vähentäminen - OSSI-tuotteet antavat näissä mahdollisuuden pieneen herkutteluun suolaisen herkun kera, joka monesti normaalissa ruokavaliossa on korkean hiilihydraattipitoisuuden omaava perunastu.
Yhteyshenkilöt
Jyrki RantanenToimitusjohtajaHeavy Events OyPuh:045-6735769info@heavyevents.fiwww.ossisnack.fi
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
