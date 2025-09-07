OSSI-Snacks - Ketoruokavalion sallittu herkku

Tankotanssi SM Vantaalla 6.-7. Syyskuuta. 3.9.2025 13:10:01 EEST | Tiedote

Syyskuussa Vantaan Energia Areenalla nähdään upeita voiman, liikkuvuuden ja taiteellisuuden yhdistelmiä, kun tankotanssin SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisenä urheilutapahtumana 6.–7.9.2025. Kilpailut kokoavat yhteen yli 50 urheilijaa eri puolilta Suomea, ja tapahtuma on avoin myös kansainvälisille osallistujille. Luvassa on huikeita esityksiä kaikissa sarjoissa aina lapsista yli-50 vuotiaisiin, ja urheilijat kilpailevat paitsi yksin, myös pareittain. Kilpailuissa nähdään kaikki kilpatason sarjat sekä parapole-kategoria, jossa paraurheilijat pääsevät loistamaan omassa sarjassaan. Lisäksi mukana on Open-sarja, joka on tarkoitettu kansainvälisille kilpailijoille, jotka hakevat edustuspaikkaa kuluvan vuoden arvokisoihin. “Tankotanssi on monipuolinen ja vaativa laji. Kilpailukoreografiassa esitetään liikkeitä voima-, liikkuvuus- ja dynaamisten liikkeiden kategorioista, jotka pisteytetään. Kun nämä yhdistetään musiikkiin ja vahvaan ilmaisuun, syntyy katsojalle viihdyttävä ja vaikuttava