Insamlingen Rosa bandet går rakt in i livet

”Årets kampanj för Rosa bandet är full av glädje och kraft. Katja uppmanar oss alla att vara modiga och flagga för ett bättre liv. Detta är ett utmärkt budskap för oss alla. Vi uppmanar varenda en att delta i insamlingen Rosa bandet och att hissa flaggan i topp för cancerforskning och ett bättre liv”, säger Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller.

”Rosa bandet återgår till sina rötter i år. Insamlingen startade för mer än 20 år sedan med syftet att stöda cancerforskning. Nu får forskningen stöd och därför överlever idag redan 9 av 10 som insjuknat i bröstcancer. Åldersstrukturen har förändrats och befolkningsmängden har ökat, vilket innebär att mängden cancerdiagnoser sannolikt ändå kommer att öka. Därför behöver vi insamlingen Rosa bandet. Vår uppgift är att flagga för ett bättre liv och det gör vi genom att stöda den finländska cancerforskningen”, bekräftar Meller.

Med intäkterna från Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder vi forskningen av samtliga cancerformer i Finland. Insamlingen börjar den 18 september och fortsätter fram till slutet av oktober månad. Rosa bandet och armbandet säljs fram till slutet av november. Cancerstiftelsen är Finlands mest betydande privata finansiär av cancerforskning. Genom insamlingen Rosa bandet har vi understött forskning och de cancerdrabbade samt deras nära och kära ända sedan år 2003.

Katja Ståhl: ”Det finns en historia bakom varenda Rosa band”

Årets Rosa band designades av redaktören och programledaren Katja Ståhl. Hon menar att det är nödvändigt att cancerforskningen i Finland får fortsätta. Därför gick hon gärna med som frontfigur för insamlingen.

”På rak arm kommer jag inte på något viktigare att gå med i. Det är flera i min släkt som dött i cancer”, berättar Ståhl.

”Insamlingen Rosa bandet är något som varenda finländare enkelt kan flagga för. Det känns bra när man ser någon som kommer emot en på gatan med Rosa bandet på bröstet. Det finns en historia bakom varenda Rosa band, och det är orsaken till att människor som känner sig berörda vill bära bandet. Detta Rosa band kan innebära det avgörande genombrottet för någon, och då hissas flaggan över halv stång och upp i höjderna. Endast genom att finansiera forskningen kan vi säkerställa att alla erbjuds bra behandlingar även i framtiden”, understryker Ståhl.

Att flagga för att vi går rakt in i livet utgör också ett element i årets band. Katja Ståhl har designat den tjusiga bröstnålen och dessutom också det nya Rosa armbandet.

Bröstcancer som forskningstema

I Finland insjuknar årligen över 5 200 människor i bröstcancer. Det är den näst vanligaste orsaken till cancerdödlighet. Tack vare forskningen upptäcks allt bättre behandlingsformer, vilket ger de cancerdrabbade nytt hopp. Varje cancerdödsfall som kan förhindras har vi forskningen att tacka för.

Donatorernas stöd har enormt stor betydelse

Cancerstiftelsens donatorer gör det möjligt för forskningen att fortsätta, samtidigt som Cancerstiftelsen kan stöda cancerforskarna långsiktigt. Genom forskningen hittar man nya målinriktade behandlingar och effektiva läkemedelskombinationer. Detta är rätt väg mot bättre behandlingar och färre cancerdödsfall.

Band, produkter och donationer för att bekämpa cancer

Insamlingen Rosa bandet pågår under perioden 18.9–31.10.

Rosa bandet kostar 5 euro och säljs av dagligvaruaffärerna i K-gruppen, affärerna som tillhör K-rauta, partihandlare för Kespro, affärerna i S-gruppen och Lindex samt av lokala cancerföreningar och genom en patientorganisation som heter Bröstcancerföreningen - Europa Donna Finland.

Rosa armbandet (9 €) saluförs i ett begränsat parti av K-gruppens dagligvaruaffärer och i affärerna som tillhör K-Rauta, S-gruppen och Lindex.

Rosa bandet och armbandet säljs fram till slutet av november.

Du kan också stöda cancerforskningen genom att köpa kampanjprodukter med logotypen för Rosa bandet. Bekanta dig med produkterna som säljs av våra officiella samarbetspartners här: https://roosanauha.syopasaatio.fi/roosa-nauha-tuotteet/

Dessutom kan du ge ett bidrag till insamlingen

på nätet som privatperson på adressen https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/kom-med/gor-en-donation/ eller som företag på adressen: https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/foretagssamarbete/

på donationskontot FI20 2344 1800 0032 29 med referensnumret 5445 och företag använder referensnumret 54454 , betalningsmottagaren är Cancerstiftelsen.

med referensnumret och företag använder referensnumret , betalningsmottagaren är Cancerstiftelsen. genom ett SMS: skicka ett meddelande till numret 16499 , SMS-alternativ ROOSA (10 €), ROOSA15 (15 €) eller ROOSA30 (30 €). Donationen faktureras i samband med din telefonräkning.

, SMS-alternativ (10 €), (15 €) eller (30 €). Donationen faktureras i samband med din telefonräkning. med MobilePay: ge ett valfritt belopp till numret 55714

Rosa bandet-dagen firas fredagen den 3.10.

Välgörenhetsprogrammet ”Rosa bandet dansar med stjärnor” (Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa) sänds som en livesändning på kanalen MTV3 söndagen den 26.10 kl. 19.30. Dessutom visas den 20.9 på Yle TV1 klockan 21 det stjärnspäckade programmet Mitt livs låt (Elämäni biisi), där tidigare designers av Rosa bandet uppträder.

Material för insamlingen:

Roosa nauha 2025 kuvat median käyttöön – Google Drive

Mer information får du av:

Cancerstiftelsens insamlingschef Sari Meller, Cancerstiftelsen, tfn. 050 409 0550, sari.meller@cancer.fi (insamlingen, medelanskaffning)



Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors, tfn 050 410 1456, jarmo.wahlfors@cancer.fi (användningen av medel, cancerforskning)

Kommunikationschef Carita Päivänen, Cancerstiftelsen,

tfn 050 590 5415, carita.paivanen@cancer.fi (kommunikation, intervjuförfrågningar)

https://roosanauha.syopasaatio.fi/sv/framsida-3/ och www.cancerstiftelsen.fi

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet är vårt lands största insamling för att besegra kampen mot cancer. Med de donerade medlen stöder vi finländsk cancerforskning och de insjuknade samt deras närmaste.