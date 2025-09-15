Kutsu: Säästävätkö suomalaiset väärässä paikassa? Ilmoittaudu Vakuutustutkimuksen julkistuswebinaariin 22.9.2025

Säästävätkö suomalaiset väärässä paikassa? Asiaa pohtivat webinaarissamme LähiTapiolan pääjohtaja Sari Heinonen, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ja FA:n johtaja Hannu Ijäs. Webinaarin moderoi FA:n mediapäällikkö Jussi Karhunen.



Vaikka suomalaiset kotitaloudet ovatkin vakuuttaneet itsensä ja taloutensa melko hyvin, voi FA:n teettämän vakuutustutkimuksen pitkästä trendistä havaita, että suomalaisten vakuutusturva on viime vuosina kääntynyt laskuun. Suosion lasku koskee erityisesti kotivakuutusta, henkivakuutusta, vapaaehtoista autovakuutusta eli kaskoa ja vapaaehtoista tapaturmavakuutusta. Keskimääräisellä suomalaisella taloudella on 3,26 erilaista vakuutusta.



Vakuutustutkimus on seurantatutkimus, jonka avulla on tutkittu suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2025 tutkimuksen toteutti FA:n toimeksiannosta Norstat Finland Oy omassa online-tutkimuspaneelissaan.



Tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista 30.4.–12.5. välisenä aikana. Kohderyhmään kuuluivat mannersuomalaiset 18–79-vuotiaat henkilöt. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa vastaajat kiintiöintiin iän ja sukupuolen ja NUTS2-alueiden mukaisesti.