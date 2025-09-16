Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
Huutokaupassa myytiin valtion 6- ja 10-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 502 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 16. syyskuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.4.2031 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 0,750 %
Huutokaupan määrä: 628 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 063 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 90,650 / 2,572 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,69
15.9.2035 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,00 %
Huutokaupan määrä: 874 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 296 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 99,430 / 3,067 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,48
Yhteyshenkilöt
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
