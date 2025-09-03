Tulli, KRP ja Lounais-Suomen poliisilaitos paljastivat mittavan huumausaineiden levitysorganisaation Turussa

Rikoskokonaisuudessa selvitettiin huumausaineiden maahantuontia, levitystä sekä velanperintään liittyvää törkeää henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta. Kokonaisuudessa on edelleen kolme tutkintavankia.

Rikoskokonaisuudessa on epäiltynä yli 40 henkilöä muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja rahanpesusta. Esitutkinnassa epäillään, että Ruotsista Suomeen on tuotu vähintään 36 kiloa kokaiinia, 22 kiloa amfetamiinia, 36 kiloa marihuanaa sekä satojatuhansia huumausainetabletteja.

Tulli paljasti suurten kokaiinierien maahantuonnin

Esitutkinta käynnistyi heinäkuussa 2024, kun Tulli takavarikoi Turussa kolme Yhdysvalloista lähetettyä postilähetystä, jotka sisälsivät yhteensä 8,3 kiloa kokaiinia. Tulli selvitti kokaiinilähetysten vastaanottajat, teki kotietsinnät ja otti kolme epäiltyä kiinni. Yhden vastanottajan kotoa takavarikoitiin noin 30 000 euroa käteistä rahaa, jonka epäillään olevan peräisin huumausainekaupasta.

Esitutkinnassa kävi hyvin nopeasti ilmi, että toimintaa johdetaan Ruotsista ja että huumausaineorganisaatioon kuuluu useita kymmeniä henkilöitä. Kokonaisuuden todettiin olevan poikkeuksellisen laaja, minkä vuoksi Lounais-Suomen alueen esitutkintaviranomaiset: Tulli, Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos yhdistivät voimansa ja alkoivat tutkia rikoskokonaisuutta yhdessä.

Esitutkintaviranomaiset tekivät paljastavaa rikostutkintaa useiden kuukausien ajan. Esitutkinnan aikana otettiin kiinni useita henkilöitä ja tehtiin huumausainetakavarikoita, joista huolimatta organisaation toiminta jatkui ennallaan.

Esitutkinnassa selvisi lokakuussa 2024, että rikollisorganisaatiolla on Vuosaaren sataman merikontissa piilotettuna 38 kiloa kokaiinia. Organisaation jäsenet etsivät konttia ja huumausaineita satamassa useita kertoja siinä kuitenkaan onnistumatta. Yhden etsintäyrityksen aikana heidät otettiin lopulta kiinni Vuosaaren satamasta. Esitutkinnan mukaan toimintaa johti organisaation päätekijäksi epäilty Ruotsista.

– Tulli on takavarikoinut kymmeniä kiloja kokaiinia vuonna 2024 ja vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Käyttö ja kysyntä Suomessa on lisääntynyt tasaisesti. Kolmen viranomaisen hyvällä yhteistyöllä pääsimme haluttuun lopputulokseen, joka oli huumausaineorganisaation toiminnan pysäyttäminen ja lopettaminen, kertoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Tatu Suvikas Tullista.

Esitutkinnassa käytettiin laajasti salaisia pakkokeinoja, joiden avulla selvisivät muun muassa organisaation johtosuhteet sekä yhteydenpito Ruotsiin. Rikollisorganisaation jäsenet käyttivät yhteydenpidossa erilaisia salattuja pikaviestintäsovelluksia.

Kymmeniä epäiltyinä huumausaineiden levittämisestä

Lounais-Suomen poliisilaitos on vastannut kokonaisuudessa Ruotsista salakuljetettujen huumausaineiden vastaanottamisen ja levittämisen tutkinnasta Varsinais-Suomen alueella.

Esitutkintaviranomaisten tutkinta on kohdistunut rikoskokonaisuudessa kymmeniin henkilöihin, joita epäillään törkeistä huumausainerikoksista. Ilmoituksissa epäiltyjen asemassa on huumausaineita vastaanottaneita henkilöitä ja henkilöitä, jotka ovat toimineet niin sanottuina tukkuportaan jakelijoina rikoskokonaisuudessa.

Esitutkinnan mukaan huumausaineiden laajamittaisen hankkimisen mahdollisti Turussa asuvan miehen kontakti Ruotsissa asuvaan henkilöön, jonka kautta huumausaineita tilattiin Suomeen. Esitutkinnan perusteella huumausaineita salakuljetettiin pohjoisen maarajan yli Ruotsista Suomeen pääkaupunkiseudulle, josta ne haettiin Turkuun edelleen levitettäväksi. Lisäksi huumausaineita salakuljetettiin Suomeen postilähetyksissä ja kuriiriyritysten kuljettamissa lähetyksissä.

Huumausainekokonaisuuden tutkinnassa paljastui myös ammattimainen rahanpesuorganisaatio, jonka epäillään vastanneen huumausaineiden myynnistä saadun rikoshyödyn kuljettamisesta pois Suomesta. Asiasta on käynnissä oma esitutkintansa, josta tiedotetaan esitutkinnan valmistuttua erikseen.

– Esitutkinnan perusteella turkulainen epäilty vastasi itse enemmänkin rikoshyödyn toimittamisesta ulkomaille ja käytti ulkomailta salakuljetettujen huumausaineiden vastaanottajina sekä edelleen levittäjinä pääsääntöisesti muita rikollisorganisaation toimijoita, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Tutkinnassa paljastui myös väkivaltarikoskokonaisuus

Keskusrikospoliisi on kokonaisuudessa tutkinut sitä, miten huumausaineiden maahantuontia johdettiin Ruotsista. Esitutkinnan yhtenä kohteena on ollut Ruotsin kansalainen, noin 30-vuotias mies, jonka epäillään johtaneen ja koordinoineen Suomeen toimitettuja huumausaine-eriä, toimineen toimeksiantajana epäillyn törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelussa sekä painostaneen kanssaepäiltyä muuttamaan esitutkintakertomustaan.



Törkeän huumausainerikoksen tutkinnan yhteydessä paljastui epäilty törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu Turussa helmikuussa 2025. Esitutkinnan perusteella rikoksen kohteena oli yksi huumausaineiden välitysorganisaation kuulunut suomalainen henkilö.

Epäilty rikos pystyttiin estämään poliisin omien toimenpiteiden ansiosta ja rikoksesta epäillyt kaksi Ruotsin kansalaista otettiin kiinni ennen suunnitellun teon toteuttamista. Poliisi epäilee, että teon motiivina olivat esitutkintaviranomaisten huumausainetakavarikoista syntyneet velat huumausaineet toimittaneelle taholle. Tekoa suunniteltiin ja valmisteltiin pikaviestisovellukseen perustetuissa ryhmissä sekä Ruotsissa, että Suomessa. Tässä rikoskokonaisuudessa on yhteensä yhdeksän rikoksesta epäiltyä, joista viisi on Ruotsin kansalaisia.

Edellä mainittujen rikosten lisäksi Keskusrikospoliisi on tutkinut rikosnimikkeellä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen tapahtumasarjaa, jossa huumausaineiden maahantuonnista vastannutta ruotsalaista epäillään Suomen huumausaineiden levitysorganisaation jäsenen painostamisesta, jotta tämä muuttaisi esitutkintakertomustaan tulevassa oikeudenkäynnissä.

– Näkemykseni mukaan tämä osoittaa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan ammattimaisuutta ja järjestäytyneisyyttä, kun pyritään vaikuttamaan kanssaepäiltyihin väkivallalla tai sillä uhkaamalla. Tässä tapauksessa jopa tutkintavankeudesta käsin, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnan aikana ei ole tullut esiin viitteitä siitä, että huumausaineorganisaatio kytkeytyisi suoraan mihinkään tunnettuun tai tunnistettuun rikollisverkostoon Ruotsissa tai että rikokset olisi tehty sellaisen nimiin.

Esitutkinta on siirtynyt kokonaisuudessaan syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.

Kuvat ja video Tullin kuvapankissa.