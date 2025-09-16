Suomen Kennelliitto ry

Koiran omistaja tai haltija vastaa koirastaan kaikissa tilanteissa

16.9.2025 14:24:02 EEST | Suomen Kennelliitto ry | Tiedote

Raision lauantaisten tapahtumien myötä koirahyökkäykset ovat jälleen nousseet keskusteluun. Kennelliitto painottaa vastuullisuutta kaikessa koiranpidossa.

Koulutettu ja yhteiskuntakelpoinen koira on kaikkien etu.
- Korostamme, että vastuu koirasta on aina sen omistajalla tai haltijalla, painottaa Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

Hän muistuttaa, että koira on eläin ja saattaa toimia vaistojensa varassa. Koiran kouluttaminen ja sen hyvinvoinnin huomioiminen ovat avainasemassa turvallisen ja vastuullisen koiranpidon takaamisessa.

Kaikki koirat eivät sovi kaikille eivätkä kaikkialle. Siksi koiran hankinta tulee aina harkita hyvin tarkkaan.

- Esimerkiksi isokokoiset tai voimakkaat koirat ja erilaisiin vartioimis- ja suojelutehtäviin jalostetut koirat vaativat omistajaltaan erityistä osaamista ja vastuullisuutta. Ne kaipaavat paljon virikkeitä ja rodunomaista toimintaa.

Jokainen koiranomistaja voi tehdä omalla panoksellaan koiranpidosta turvallisempaa ja mukavampaa niin ihmisille kuin koirillekin.

- On erittäin tärkeää, että koiran omistaja osaa lukea koiraansa, jotta hän voi estää ennalta tilanteita, joissa on mahdollista, että koira saattaa käyttäytyä aggressiivisesti. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, että koira on arka, stressaantunut, tai sillä on kipuja, sanoo Onza.

Rotukiellot eivät ole ratkaisu

Kennelliiton näkemyksen mukaan rotukiellot eivät ole toimiva ratkaisu koirien aggressiivisuuden tai ei-toivotun käytöksen ehkäisemiseksi. 

Missä tahansa koirarodussa voi esiintyä aggressiivisuutta. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten koiran perimä, terveydentila, mahdolliset kivut sekä sosiaalistamisen ja koulutuksen puute. 

Kennelliitto puuttuu koirien aggressiiviseen käytökseen omissa tapahtumissaan

Kennelliiton alaista koirankasvatusta ohjaava yleinen jalostusstrategia painottaa koiran luonteen periytymisen merkitystä, ja koiran luonteen huomioimista jalostuksessa.

Kennelliitto käsittelee koirien aggressiivisuutta käytöstä omissa tapahtumissaan, kuten koiranäyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Koiran aggressiiviseen käytökseen puututaan, ja seurauksena voi olla esimerkiksi määräaikainen kielto osallistua näihin tapahtumiin. 

Kaikkea koiranpitoa ei kuitenkaan voida valvoa Kennelliiton toiminnan alla, eikä Kennelliitto ole viranomainen. Kennelliiton ja poliisihallinnon edustajat keskustelivat kesän alussa siitä, millaisin keinoin koirahyökkäyksiä voidaan estää.

Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 130 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

