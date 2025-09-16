Äitien mielenterveys ja hyvinvointi puhututtavat Turussa järjestettävässä kongressissa 23.–24. syyskuuta

Vuoden 2025 Nordic Marcé Congress -kongressin teemana on perinataalisten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hoito. Kongressin tavoitteena on jakaa uusinta tutkimusta, kehittää palvelujärjestelmiä ja vahvistaa ymmärrystä siitä, miten perheiden ja erityisesti äitien mielenterveyttä voidaan tukea tehokkaammin.

Tapahtuman järjestää joka toinen vuosi Nordic Marcé for Perinatal Mental Health -yhdistys, joka edistää raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden tutkimusta ja palveluiden kehittämistä Pohjoismaissa. Suomen kausi yhdistyksen puheenjohtajana huipentuu Turun kongressiin.

– Kongressi kokoaa yhteen pohjoismaiden, ja nyt erityisesti Suomen, huippuasiantuntijoita raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden tutkimuksen ja hoidon kentältä, kertoo Nordic Marcé for Perinatal Mental Health -yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Leena Kataja.

Paneelikeskustelussa huolestuttavia lukuja äitien jaksamisesta

Kongressin päättää keskiviikkona 24.9. klo 15:30 ajankohtainen paneelikeskustelu äitien hyvinvoinnista ja mielenterveydestä Pohjoismaissa. Keskustelussa pureudutaan siihen, miten yhteiskunnalliset rakenteet ja poliittiset ratkaisut vaikuttavat äitien hyvinvointiin, ja millaisia eroja sekä yhteisiä piirteitä Pohjoismaiden järjestelmissä on.

Paneelikeskustelun alustuksena kansainvälinen äitien asemaa ja tukemista ajava Make Mothers Matter (MMM) -järjestö esittelee tuoreita tuloksia eurooppalaisesta äitiyden tilaa koskevasta kyselystä. Tulokset paljastavat esimerkiksi Ruotsissa huolestuttavan korkeita lukuja mielenterveyden haasteissa ja vanhemmuuden uupumuksessa.

Keskusteluun osallistuvat MMM-järjestön Ariane de Liedekerke, SDP:n kansanedustaja Lotta Hamari, Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Kaisa Kuurne, norjalainen psykologi ja lasten ja nuorten mielenterveyteen keskittyvän RBUP-keskuksen tutkija Kari Slinning sekä islantilainen Akureyrin yliopiston apulaisprofessori Sigríður Sía Jónsdóttir.

Kongressin järjestämisessä ovat olleet tukena Itla-säätiö, Turun yliopiston FinnBrain-tutkimus sekä Suomen Perinataalimielenterveys ry. Tapahtuma on myös osa FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen 15-vuotisjuhlavuotta.