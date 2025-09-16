HSL:n hallituksen päätöksiä 16.9.2025
HSL:n hallitus kokoontui 16. syyskuuta 2025 ja päätti seuraavista asioista.
Hallituksen toimikunnan asettaminen hallituksen toimikaudeksi
Hallitus päätti asettaa toimikunnan hallituksen toimikaudeksi ja nimetä siihen neljä jäsentä. Kokoonpanoa tarkastellaan vuoden kuluttua. Kaudeksi 11.9.2026 saakka nimettävät jäsenet ovat puheenjohtaja Mirita Saxberg, varapuheenjohtaja Ida Tamminen, hallituksen jäsen Anssi Aura sekä hallituksen jäsen Peppi Seppälä. Toimikunnan tehtävänä on tukea esittelijää ja valmistelijoita käsiteltävien asioiden valmistelussa sekä edistää yleisesti sujuvaa hallitustyöskentelyä ja erilaisten alueellisten ja poliittisten näkökantojen kattavaa huomioimista päätöksentekomenettelyssä.
Linkki kokousasiaan
Sova-arviointiohjelman lähettäminen lausunnoille (MAL-suunnitelma 2027)
Hallitus päätti lähettää Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelman lausunnoille. Liikennejärjestelmäsuunnitelma syventää liikenteen kysymyksiä osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittavaa MAL-suunnittelua. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esiin suunnitelman merkittävät vaikutukset etukäteen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.
Linkki kokousasiaan
Espoon kaupunkiradan korvaavan liikenteen kilpailutuksen käynnistäminen
Vuonna 2026 Espoon kaupunkiradalla on ennalta suunniteltuja ratakatkoja ratatöiden vuoksi, joiden aikana junaliikennettä korvataan busseilla. Hallitus päätti käynnistää bussiliikenteen tarjouskilpailun korvaavan bussiliikenteen järjestämiseksi kevään, kesän ja syksyn aikana toteutuville poikkeusjärjestelyille.
Linkki kokousasiaan
Bussiliikenteen tarjouskilpailun 62/2025 käynnistäminen
Hallitus päätti kilpailuttaa Itä- ja Koillis-Helsingin pienkalustolinjojen liikennöitsijät niin, että linjojen liikenne voi alkaa vuoden 2026 alusta. Hallitus päätti samalla lakkauttaa pienkalustolinjat 603, 704 ja 802, joilla kysyntä on ollut vähäisempää. Pienkalustoliikennettä kilpailutetaan nopealla aikataululla, koska kilpailutuspakettiin kuuluvat linjat on todettu välttämättömiksi alueen peruspalvelun toteutumisessa. Linjojen aiempi liikennöitsijä teki konkurssin.
Linkki kokousasiaan
Yhteyshenkilöt
HSL viestinnän päivystysPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Lähibussit palaavat Itä-Helsinkiin syksyn aikana16.9.2025 15:06:45 EEST | Tiedote
Itä-Helsingin lähibussiliikenne käynnistyy osalla linoista uudelleen syksyn aikana kahdessa vaiheessa. Pienillä linja-autoilla ajettava lähibussiliikenne keskeytyi elokuussa 2025 Taksikuljetus Oy:n konkurssin takia. Lisäksi HSL:n hallitus päätti lakkauttaa lähibussilinjat 603, 704 ja 802 vähäisten matkustajamäärien takia. Itä- ja Koillis-Helsingin lähibussiliikenteen kilpailutus käynnistettiin nopeutetulla aikataululla.
Ratikkaliikenne Hakaniemeen katkeaa 6.10. neljäksi viikoksi – marraskuussa liikenne kulkee taas Pitkänsillan yli15.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Ratikoiden 7B ja 9B reitit muuttuvat ja ratikan 6B liikennöinti loppuu maanantaina 6.10. Ratikat 7B ja 9B eivät kulje Hakaniemeen 6.10.–2.11. Poikkeukset johtuvat kiskotöistä, joissa vanha kiskoyhteys Hämeentieltä ja Siltasaarenkadulta Hakaniemen pysäkkialueelle palautetaan. Töiden jälkeen raitiovaunut pääsevät taas kulkemaan Pitkänsillan yli marraskuussa.
Yli miljoona lauttamatkaa HSL-liikenteessä kesän aikana15.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Lautoilla kuljettiin kesä-elokuussa 2025 yhteensä 1 104 705 matkaa merimaisemien läpi Suomenlinnaan ja Kruunuvuorenrantaan. Suomenlinnan lautalla toteutetussa HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa lähes yhdeksän kymmenestä matkustajasta oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Suomenlinnan lautta siirtyy syysliikenteen aikatauluihin 15.9. Kruunuvuorenrannan lautta jatkaa samoilla aikatauluilla talveen asti.
HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lippu lähimaksulla reilusti alennettuun hintaan3.9.2025 13:02:00 EEST | Tiedote
HSL siirtää lipunmyynnin palveluitaan uuteen taustajärjestelmään 22.–23.9. Näiden kahden päivän aikana HSL-kortin käyttämisessä on poikkeuksia eivätkä myynti- ja palvelupisteet myy HSL:n lippuja. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit toimivat normaalisti, ja lähimaksulla kertalipun saa reilusti alennettuun hintaan.
HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. – näistä kanavista voi ostaa lippuja 24.9. alkaen3.9.2025 13:02:00 EEST | Tiedote
Uusi HSL-lippukauppa aukeaa 24.9., minkä jälkeen HSL-kortille voi jälleen ladata arvoa ja kausilippuja netissä. HSL-korttia voi ladata myös R-kioskeilla, S-ryhmän kaupoissa sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteissä. Niistä voi ostaa myös kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille. HSL-sovelluksella voi ostaa tuttuun tapaan kaikkia lippuja ja lähimaksulla kertalippuja liikennevälineiden ja asemien lukijalaitteilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme