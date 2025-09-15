Sikke ja Lieminen Toscanassa tuo Keski-Italian herkut suomalaisille lautasille
Miltä kuulostaisi sitruunainen ricottakakku? Tai syksyisen lämmin valkopapu-artisokkamuhennos? Sikke Sumarin ja Liemisen neuvoilla tutuista raaka-aineista saa loihdittua inspiroivia herkkuja!
Italian sydän, vehreä Toscana, on hyvän ruoan ja viinin tyyssija. Vihannes- ja viinitarhojen runsaista sadoista loihditaan vuosisataisia perinteitä kunnioittavia herkullisia aterioita. Sikke Sumari ja Liemisenä tunnettu Jaakko Luomanen ovat maistelleet, tutkineet ja kokkailleet sydämensä kyllyydestä, ja tuloksena on yli 70 herkullista ruokaohjetta.
Sikke ja Lieminen Toscanassa –kirjan reseptit on jaettu italialaisittain seitsemään lukuun alkupaloista jälkiruokiin. Reseptejä täydentävät makumuistot ja katsaukset keskeisiin ruoka-aineisiin sekä vinkit toscanalaiseen ruokakulttuuriin. Kirjassa käytettäviä raaka-aineita tai niille sopivia korvikkeita saa kaikkialta Suomesta.
Kirja on kuvattu ja tehty Toscanassa. Upeat valokuvat ovat Yulia Luomasen ottamat.
Sikke Sumari on TV:stä tuttu kokki ja keittokirjailija. Liemisenä tunnettu Jaakko Luomanen on muusikko ja monipuolinen keittiövelho. Ystävyksiä yhdistää rakkaus italialaiseen maalaisruokaan sekä usko aitoihin, yksinkertaisiin makuihin ja puhtaisiin raaka-aineisiin.
“Italialainen ruoka, jonka juuret ovat köyhässä maalaiskeittiössä, cucina poverassa, on ehtymätön tutkimisen ja oppimisen lähde. Olemme tutkineet ja kokeilleet innolla kaikkea sitä raaka-aineiden ja reseptien runsautta, jota Toscanan keittiö tarjoaa. Meidän näpeissämme ne saattoivat saada jonkin uuden vivahteen, sillä luova kokki haluaa kokeilla ja luoda uutta – Italiassakin”, kommentoivat tekijät.
Sikke ja Lieminen Toscanassa on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.10.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
