Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa
Niina Pautola-Mol on anonut eroa Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virasta. Hänen viimeinen työpäivänsä on 24.9.2025. Päijät-Hämeen liitto hakee uutta maakuntajohtajaa pikaisella aikataululla, hakuaika päättyy 6.10.2025.
Millaista maakuntajohtajaa Päijät-Hämeeseen haetaan?
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Arvostamme johtamistaitoja, julkishallinnon ja elinkeinopolitiikan tuntemusta, kansainvälisiä valmiuksia sekä yhteistyö- ja päätöksentekokykyä.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa motivaatiota tehdä työtä maakunnan menestyksen puolesta, laajoja yhteistyöverkostoja ja kykyä muutosjohtamiseen. Lisäksi edellytämme vahvaa johtamiskokemusta, yhteistyötaitoja sekä hallinnollista kokemusta. Tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielen taitoa.
Maakuntajohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Rekrytointityöryhmä
Maakuntahallitus nimesi rekrytointia varten työryhmän:
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen.
Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Työryhmä vastaa rekrytointiprosessista ja tekee esityksen maakuntahallitukselle.
Maakuntajohtajan sijainen
Maakuntajohtajan tehtäviä hoitaa 25.9.2025 alkaen kehittämisjohtaja Juha Hertsi siihen saakka kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.
Mika KariPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
16.9.2025 14:53:00 EEST
