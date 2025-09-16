Lännessä harvinainen, intiimi näkökulma nyky-Kiinan arkeen naisaktivistien silmin

Yuan Yang: Yksityisiä vallankumouksia. Neljä naista ja Kiinan uusi järjestys

Ilmestyy 1.10.2025

Leiya, Chun, Siyue ja Sam ovat syntyneen eri puolilla Kiinaa 1980–90-luvuilla. He ovat kasvaneet keskellä Kiinan valtavan nopeaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta, joka on iskenyt eri lailla maaseudulla ja kaupungeissa asuviin ihmisiin. Jokaisen kirjan naisen tarinassa näkyvät Kiinan järjestelmän epätasa-arvo ja rakenteelliset esteet, joiden puristuksessa he pinnistelevät kohti unelmiaan.

Asuinpaikkaan sidottu hukou-järjestelmä estää miljoonia maaseudulta muuttaneita pääsemästä osallisiksi kaupunkien palveluista, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Naiset kantavat päävastuun perheestä ja he kohtaavat usein syrjintää työelämässä. Siksi he päätyvät usein matalapalkkaisiin töihin.

Koulutusjärjestelmä on muuttunut armottomaksi kilpailukoneistoksi, jossa menestys riippuu lahjakkuuden lisäksi perheen varallisuudesta, asuinpaikasta ja verkostoista. Kun Kiina harppoo kohti vauraampaa tulevaisuutta, muutoksen inhimilliset kustannukset näkyvät kansalaisten arjessa.

Yuan Yangin teos ei jää pelkäksi rakenteiden kritiikiksi, vaan se nostaa esiin myös toivon ja muutoksen mahdollisuuden. Leiya, Chun, Siyue ja Sam ovat sinnikkäitä toimijoita, joiden kansalaisaktivismi on aloittanut paikallisen muutoksen. He rakentavat omia yhteisöjään, taistelevat oikeuksiensa puolesta, perustavat kouluja, järjestävät vertaistukea ja haastavat sukupuolirooleja. Heidän yksityiset vallankumouksensa ovat osa laajempaa yhteiskunnallista liikettä, joka muuttaa Kiinaa sisältäpäin.

Valtiotasolla liikkuvan uutisvirran valossa länsimaisen ihmisen on helppo unohtaa, miltä eläminen Kiinassa oikeastaan tuntuu. Leiyan, Chunin, Siyuen ja Samin tarinat kertovat tämän puolen.

Yuan Yang kasvoi isovanhempiensa kanssa eteläkiinalaisessa vuoristokylässä, kunnes hän muutti vanhempiensa kanssa Britanniaan. Hän on työskennellyt Financial Timesin Kiinan-kirjeenvaihtajana ja ollut perustamassa Rethinking Economics -hyväntekeväisyysjärjestöä.

Suomentaja: Riina Vuokko

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.