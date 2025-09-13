SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kymäläinen: Työttömyystilastot uhkaavat jälleen pahentua av-alan leikkausten vuoksi – suomalaista kulttuuria on tuettava

16.9.2025 14:15:57 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Hallitus linjasi budjettiriihessä lähes kahdeksan miljoonan euron leikkauksista Suomen elokuvasäätiön jakamiin tuotantotukiin. Kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää leikkauksia käsittämättöminä ja toteaa hallituksen jatkavan karujen työttömyystilastojen synkentämistä tällä kertaa av-alalla. Kymäläinen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

- On käsittämätöntä, että hallitus pahentaa tälläkin päätöksellään jälleen kerran työttömyystilastoja heikentämällä huomattavalla leikkauksella kotimaisen audiovisuaalisen alan toimintaedellytyksiä merkittävästi. Alan työllisyystilanne on jo ennestään ollut haastava, ja suuri osa alan työntekijöistä on työskennellyt joko määräaikaisina tai freelancereina. Nyt esitettävät leikkaukset tulisivat arvioiden mukaan johtamaan vähintään 200 henkilötyövuoden menetykseen. Hallituksen saldo työllisyystavoitteidensa edistämisessä jatkaa painumistaan yhä enemmän miinukselle, Kymäläinen jyrähtää.

Suomen elokuvasäätiö on tuonut esiin, että mikäli hallituksen esittämät leikkaukset toteutuvat, se ei enää pysty tukeaan elokuva-alan eri osa-alueita ja siten täyttämään lainsäädännön vaatimuksia monipuolisesta elokuvatuotannosta. Alan toimijat ovat arvioineet, että mikäli hallitus leikkaa elokuvatuotannon tukia tässä suuruusluokassa, kotimaisen elokuvan tarjonta tulee vähenemään mahdollisesti jopa puolella. Samalla lukuisat pienet elokuvateatterit ympäri maan joutuisivat lopettamaan toimintansa, sillä kotimainen elokuva muodostaa usein yli puolet niiden lipputuloista.

- Hallituksen mukaan leikkaukset kompensoitaisiin säädettävällä uudella, AVMS-direktiivin mahdollistamalla rahoitusvelvoitteella, jossa suuret kansainväliset suoratoistopalvelut joutuisivat maksamaan suomalaisen sisällön tuottamista varten. Koska velvoitteesta ei ole säädetty, siitä saatavat varat olisivat käytössä vasta vuosien päästä. Pahimmillaan alalle on siinä vaiheessa aiheutunut jo peruuttamatonta vahinkoa, Kymäläinen kertoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Kymäläinen tiedustelee hallitukselta muun muassa, onko se tietoinen esityksensä vaikutuksista ja milloin rahoitusvelvoite olisi tarkoitus saada voimaan. Lisäksi Kymäläinen kysyy, aikooko hallitus peruuttaa linjauksestaan.

- Suomalaisilla on oikeus kuluttaa monipuolista kotimaista kulttuuria. Elokuvasäätiön tuet ovat osa kulttuurin perusrahoitusta. Kyse on sekä työpaikoista että alan tuomista tuloista, mutta myös henkisestä ja kulttuurisesta pääomasta, jota myös valtion tulee turvata. Emme saa vaarantaa näitä meille kaikille tärkeitä asioita, Kymäläinen päättää.

