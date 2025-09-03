Elinvoimaa ruoka-alalta – ETL:n maakuntakiertue starttaa Lahdesta

Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) järjestää yhdessä jäsenyritystensä kanssa maakunnallisia keskustelutilaisuuksia kuluvan syksyn ja alkuvuoden 2026 aikana. Tilaisuudet kutsuvat alueiden ja kuntien päättäjiä vaihtamaan näkemyksiä ruoka-alan toimintaolosuhteista ja alan huomioimisesta päätöksenteossa.

Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii Suomen kaikissa maakunnissa, ja ruoka-ala luo elinvoimaa maaseudulta kaupunkeihin. Kunnat ja alueet voivat edistää myönteistä kehitystä ja kiihdyttää kasvua ottamalla huomioon alan tarpeita. 

Elintarviketeollisuus on yksi harvoista toimialoista, joiden työllisyys on kasvanut Suomessa viime vuosina. Vipuvaikutus työllisyyteen on teollisuudenaloista merkittäväin, sillä yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä luo peräti kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan! 

Kotimainen ruoka-ala varmistaa huoltovarmuuden myös kriisiaikoina, mikä vähentää riippuvuutta tuontiruuasta ja lisää iskunkestävyyttä globaalien toimitusketjujen ja geopolitiikan häiriötilanteissa. Kotimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen on keskeistä, jotta ruokahuolto säilyy luotettavana kaikissa olosuhteissa. 

– Parasta, mitä kunnat voivat antaa, on avoin ja hyvä vuorovaikutus elintarvikeyritysten kanssa. Ruoka-alaan panostaminen on valtava mahdollisuus, sillä vahvistuvalla paikallisella ruoka-alalla synnytetään tulevaisuudenuskoa ja pidetään Suomi asuttuna. Tarjoamme kasvun eväitä kuihtumisen tilalle, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä summaa.

Kiertueen ajat ja paikkakunnat syksyllä 2025

  • ma 29.9.2025 Lahti  
  • ma 27.10.2025 Oulu  
  • ma 3.11.2025 Seinäjoki  
  • ma 10.11.2025 Kuopio  
  • ma 1.12.2025 Jyväskylä  
  • ma 8.12.2025 Turku 

Tilaisuudet jatkuvat tammi-helmikuussa 2026 Tampereella, Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla.

Media on tervetullut osallistumaan keskusteluun! Lähetämme alueiden medioille tarkemman kutsun lähempänä tilaisuuden ajankohtaa. 

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 40 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

