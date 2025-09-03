Elinvoimaa ruoka-alalta – ETL:n maakuntakiertue starttaa Lahdesta

Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii Suomen kaikissa maakunnissa, ja ruoka-ala luo elinvoimaa maaseudulta kaupunkeihin. Kunnat ja alueet voivat edistää myönteistä kehitystä ja kiihdyttää kasvua ottamalla huomioon alan tarpeita.

Elintarviketeollisuus on yksi harvoista toimialoista, joiden työllisyys on kasvanut Suomessa viime vuosina. Vipuvaikutus työllisyyteen on teollisuudenaloista merkittäväin, sillä yksi työpaikka elintarvikeyrityksessä luo peräti kolme työpaikkaa muualle yhteiskuntaan!

Kotimainen ruoka-ala varmistaa huoltovarmuuden myös kriisiaikoina, mikä vähentää riippuvuutta tuontiruuasta ja lisää iskunkestävyyttä globaalien toimitusketjujen ja geopolitiikan häiriötilanteissa. Kotimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen on keskeistä, jotta ruokahuolto säilyy luotettavana kaikissa olosuhteissa.

– Parasta, mitä kunnat voivat antaa, on avoin ja hyvä vuorovaikutus elintarvikeyritysten kanssa. Ruoka-alaan panostaminen on valtava mahdollisuus, sillä vahvistuvalla paikallisella ruoka-alalla synnytetään tulevaisuudenuskoa ja pidetään Suomi asuttuna. Tarjoamme kasvun eväitä kuihtumisen tilalle, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä summaa.

Kiertueen ajat ja paikkakunnat syksyllä 2025

ma 29.9.2025 Lahti

ma 27.10.2025 Oulu

ma 3.11.2025 Seinäjoki

ma 10.11.2025 Kuopio

ma 1.12.2025 Jyväskylä

ma 8.12.2025 Turku





Tilaisuudet jatkuvat tammi-helmikuussa 2026 Tampereella, Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla.

Media on tervetullut osallistumaan keskusteluun! Lähetämme alueiden medioille tarkemman kutsun lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.