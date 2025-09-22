Maastopaloja havaittiin tähystyslennoilla viime vuotta vähemmän
Kesä oli metsäpalotähystyslentojen osalta melko rauhallinen. Tähystyslentoja tehtiin kaikkiaan 334, joista suurin osa heinäkuun puolenvälin ja elokuun alun välisenä aikana. Palohavaintoja tehtiin kaikkiaan 78 kappaletta.
Vähiten lentoja lennettiin Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pohjois-Lapissa. Eniten lentoja lennettiin Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjanmaan alueilla sekä Meri-Lapin seudulla.
”Alueelliset sääolosuhteet näkyivät lentotoiminnassa, sillä esimerkiksi Varsinais-Suomen, Hämeen ja Satakunnan alueella lentomäärät jäivät selkeästi alle pidemmän aikavälin keskiarvon”, kertoo pelastusylitarkastaja Anna Mattila Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.
Suurin osa tähystyslentotehtävistä, 301, oli oma-aloitteisia tehtäviä. Pelastusviranomaisen pyytämiä savuhavainnon tarkastuslentotehtäviä oli 33. Varsinaisia palohavaintoja tehtiin 78, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin 140. Viime vuonna ilmaan noustiin selkeästi useammin, 478 kertaa.
Tähystyslentoja tehdään säännöllisesti 22 reitillä
Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi havaitsemalla ne ajoissa. Tähystyslennot nousevat ilmaan, kun Ilmatieteen laitoksen tuottama maastopalopaloindeksi nousee yli neljän. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti ja riskiperusteisesti huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.
Vuonna 2026 metsäpalojen tähystystoiminnan tehtävät siirtyvät sisäministeriölle valtion aluehallinnon uudistuksen myötä. Muutoksella ei ole vaikutusta palveluun, vaan lentotähystystoiminta jatkuu normaalisti.
Lisätietoja:
Pelastusylitarkastaja Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 050 396 1234
palolennot@avi.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
