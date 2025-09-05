Yksi aikamme tunnetuimmista installaatiotaiteilijoista, Leandro Erlich, tuo henkeäsalpaavat teoksensa Amos Rexiin

Amos Rex kutsuu median edustajat tutustumaan Leandro Erlichin näyttelyyn tiistaina 7. lokakuuta 2025 klo 9–12. Haastatteluja taiteilijan kanssa voi varata etukäteen sähköpostitse viimeistään 6. lokakuuta klo 15.

Leandro Erlich hyödyntää taiteessaan erilaisia tilallisia harhoja, kuten heijastuksia ja perspektiivivääristymiä, joilla hän luo surrealistisia kokemuksia, jotka haastavat katsojan havaintokyvyn. Häntä kiehtoo, miten rakennettu ympäristö muokkaa kokemustamme todellisuudesta, ja kuinka helposti tuo kokemus voi horjua.

Amos Rexin näyttely tuo yhteen kymmenen teosta, joista osa on suurikokoisia, osallistavia installaatioita, jotka käyvät vuoropuhelua paikallisen arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön kanssa.

Matka alkaa unenomaisesta Pilvi-teoksesta, etenee Jalkakäytävän, Kadonneen puutarhan ja Hissilabyrintin kautta ja huipentuu uuteen versioon kuuluisasta Rakennus-teoksesta. Vaikutuksensa se saa tällä kertaa Helsingin Katajanokalla sijaitsevasta, tutusta jugend-asuinrakennuksesta, joka muuttuu surrealistiseksi leikkikentäksi. Täällä ihmiset näyttävät leijuvan painottomina ja kävelevän pitkin seiniä, ja lopulta katsojakin on osa tätä taianomaista näytelmää.

”Leandron teokset vievät meidät havaintokykymme ja mielikuvituksemme äärirajoille. Hänen illuusionsa vetoavat voimakkaasti tunteisiin ja muistoihin. Jokaisella on mahdollisuus löytää suhde hänen taiteeseensa, mutta sen vaikutus on usein syvä. Amos Rexin taitavien ammattilaisten ansiosta Leandron teosten taika ei ole koskaan tuntunut yhtä vahvalta kuin täällä,” sanoo museonjohtaja Kieran Long.

”Ihmetys oli ensireaktioni Leandro Erlichin taiteeseen. Erityiseksi sen tekee se, että hän löytää ihmeen aineksia arjen ympäristöstämme. Hänen teoksiaan leimaa myös leikillisyys – yhdessä nämä muodostavat vahvan yhdistelmän,” sanoo kuraattori Kai Kartio.

Leandro Erlich on yksi aikamme tunnetuimpia istallaatiotaiteilijoita. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa New Yorkin MoMAssa, Lontoon Barbican Centressä, Pariisin Palais de Tokyossa ja Venetsian Biennaalissa, jossa hänen läpimurtonsa tapahtui vuonna 2001 teoksella Swimming Pool (1999). Hänen julkiset teoksensa ovat keränneet maailmalaajuisesti miljoonia kävijöitä.

”Luon rakenteita, jotka käynnistävät mielikuvia ja ajatuksia ja avaavat ovia uusiin todellisuuksiin. Näen teokseni eräänlaisina välineinä, jotka kannustavat vuorovaikutukseen ja leikkiin katsojien kesken. Ymmärrän taiteen keinona kehittää uusia tapoja ymmärtää maailmaa – fyysisesti, henkisesti, poliittisesti ja symbolisesti,” sanoo Leandro Erlich.

Näyttelyn on kuratoinut Anastasia Isakova ja Kai Kartio, ja se on nähtävissä Amos Rexissä 8.10.2025–6.4.2026.

Leandro Erlichin näyttelyn aikaiset tapahtumat Amos Rexissä:

Puhutaanko taiteesta?- päivät

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.2025

Ystävänpäivä 14.2.2026

Rauhalliset aamut

Aistiystävällisemmät näyttelykäynnit klo 10–11

ke 10.12., ma 26.1., la 31.1., pe 6.3., la 21.3.

Perheille suunnattu aamu la 13.12.

Amos Rex & BELOW0: False Horizon

14.11.2025

Live-esitykset levittäytyvät Amos Rexin maanalaisiin tiloihin, muuttaen ne jaetuksi uneksi.