Järjestöjen uusi giljotiinileikkaus peruttiin, kaaos yhä näköpiirissä

Valtiovarainministeri Purra esitti hallituksen 2026 budjettiriihelle 1.9.–2.9. järjestöjen valtionavustuksiin 100 miljoonan euron lisäleikkausta. Yhdessä aiempien tukileikkausten kanssa kehysriihen lisäleikkaukset olisivat toteutuessaan vieneet järjestöavustuksista yli 60 prosenttia vuoden 2024 avustusten määrään verrattuna.

”Erto on tyytyväinen, että 100 miljoonan euron järjestöavustusten lisäleikkauksista luovuttiin, mutta jo aiemmin päätetyt noin 140 miljoonan leikkaukset iskevät järjestökenttään ydinpommin tavoin. Jos hallitus olisi aidosti huolissaan sosiaalialan palveluista, olisi se perunut ainakin osan jo päätetyistä leikkauksista”, sanoo Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Useat järjestöt ovat nyt kriisissä ja palveluiden tarjontaa ollaan ajamassa alas huolestuttavaa vauhtia. Valtioneuvoston aiemmin hyväksymät säästöt ovat noin kolmannes Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean avustuksista.

Erto arvioi jo viime marraskuussa, että hallituksen siihen mennessä päättämät avustusten vähennykset johtavat kahdessa vuodessa yli 1 000 työsuhteen päättymiseen järjestöissä. Tämä vastaa noin 20 prosenttia alan työvoimasta. Lisäleikkaukset olisivat voineet johtaa jopa 3 000 työsuhteen päättymiseen Erton arvion mukaan.

”Alalla työskenteleville ihmisille työpaikkojen menettäminen on henkilökohtainen kriisi. Asiakkaille, jotka ovat voineet saada järjestöjen työstä pitkäaikaistakin tukea, avun äkkiväärä päättyminen on inhimillinen katastrofi”, sanoo Aaltonen.

”Hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja avun tarvetta. Varjo tästä politiikasta tulee olemaan surullisen pitkä ja musta”, sanoo Aaltonen

”Teollisuuslaitoksen sulkeutumisen takia ministerit ryntäävät lupailemaan työllistymisen tukimalleja. Kun hallitus aiheuttaa omilla päätöksillään naisvaltaiselle sosiaalialalle tuhannen työsuhteen päättymisen ja heikompiosaisten palvelujen alasajoa, ei se tee mitään tilanteen korjaamiseksi. Tämä on hävytöntä!”, jatkaa Aaltonen.

